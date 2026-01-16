Babnet   Latest update 19:04 Tunis

وزير الخارجية يتلقى نسخة من أوراق اعتماد سفير نيكارغوا لدى تونس

Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 18:50
      
تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية نيكارغوا لدى الجمهورية التونسية "كارلوس إدواردو دياز موريرا" مع الإقامة في الجزائر.

ومثّل اللقاء، مناسبة لتأكيد متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، والتي تعززت منذ إمضاء إتفاقية إرساء العلاقات الدبلوماسية، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية.


وأكّد النفطي، استعداد الوزارة لتوفير الدعم للسفير في أداء مهامه في أحسن الظروف، بما يُمكّن من مزيد تمتين التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، ويفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين البلدين.


من جانبه، عبّر السفير النيكارغوي عن اعتزازه بتولي مهامه بتونس، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومؤكدا حرص بلاده على مزيد توطيد أواصر الصداقة وتمتين وتوسيع علاقات التعاون القائمة مع تونس، من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتنويعه على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على برنامج تعاون قصير ومتوسط المدى يمكن الشروع في إنجازه في غضون الأشهر المقبلة.
