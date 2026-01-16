Babnet   Latest update 19:04 Tunis

بسبب التقلّبات الجويّة : المرصد الوطني لسلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 19:01 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أوصى المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق بأخذ الحيطة من التقلبّات التي من المتوقّع أن يشهدها الوضع الجوّي، مساء اليوم الجمعة، بنزول أمطار رعديّة خاصّة بكلّ تونس الكبرى وأقصى الشمال الغربي وزغوان وباجة وشمال ولاية سليانة.

ودعا المرصد في بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، إلى الالتزام بقواعد المرور والتركيز أثناء القيادة وترك مسافة أمان وعدم المجاوزة الممنوعة، إضافة إلى استخدام حزام الأمان والإضاءة الكافية عند القيادة وتجنب السرعة الزائدة.


وكان الرصد الجوّي قد توقّع أن يكون الوضع الجوّي اليوم ملائما لنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر، بمناطق أقصى الشمال الغربي وبولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة وشمال ولاية سليانة.


كما توقّعت مصالح الرصد الجوّي أن تتراوح أعلى الكميّات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قويّة، تتجاوز مؤقتا 70 كلم في الساعة، في شكل هبّات أثناء ظهور السحب الرعدية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322011

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Match pour la 3e place demain samedi 17

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 16 جانفي 2026 | 27 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:29
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-12
17°-11
15°-9
14°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026