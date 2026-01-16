بسبب التقلّبات الجويّة : المرصد الوطني لسلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

أوصى المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق بأخذ الحيطة من التقلبّات التي من المتوقّع أن يشهدها الوضع الجوّي، مساء اليوم الجمعة، بنزول أمطار رعديّة خاصّة بكلّ تونس الكبرى وأقصى الشمال الغربي وزغوان وباجة وشمال ولاية سليانة.



ودعا المرصد في بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، إلى الالتزام بقواعد المرور والتركيز أثناء القيادة وترك مسافة أمان وعدم المجاوزة الممنوعة، إضافة إلى استخدام حزام الأمان والإضاءة الكافية عند القيادة وتجنب السرعة الزائدة.







وكان الرصد الجوّي قد توقّع أن يكون الوضع الجوّي اليوم ملائما لنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر، بمناطق أقصى الشمال الغربي وبولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة وشمال ولاية سليانة.





