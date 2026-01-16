جندوبة: الحماية المدنيّة تطلق حملة تحسيسية وتدريبية حول كيفية التعامل مع الحوادث الطارئة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة حملة تحسيسية تدريبية لتعريف المواطنين، وفي مقدمتهم التلاميذ، بالاسعافات الأولية اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها الفيضانات والحرائق، ولتنمية مهارات وقدرات أعوانها واختبار مدى جاهزية المعدات المتوفرة للاستخدام.

واستهدفت الحملة المتواصلة أعوان الحماية المدنيّة بكل من معتمديات جندوبة، وجندوبة الشمالية، وطبرقة، وبوسالم، وبلطة بوعوان، فضلا عن تلاميذ المدرسة الابتدائية بجربنة من معتمدية بلطة بوعوان، وعدد من أعضاء جمعية "المتطوعين" بجندوبة.

وتضمّنت الحملة تمارين تطبيقية تحاكي التعامل مع حوادث مختلفة، ودروسا نظرية واخرى حول الاستخدام الأنجع والأسرع للمعدات وطرق الإنقاذ والإجلاء.