الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يفوز على الترجي الجرجيسي بثنائية نظيفة ويرتقي إلى المركز الرابع

حقّق النادي الصفاقسي فوزًا ثمينًا خارج قواعده على حساب الترجي الجرجيسي بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي دار اليوم الجمعة بملعب تطاوين، لحساب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ليرتقي بذلك إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة.



وسجّل هدفي فريق عاصمة الجنوب كلّ من عمر بن علي في الدقيقة 19، وإيمانويل أوغبولي في الدقيقة 83.



(الجولة 16 – الدفعة الثانية): النتائج والترتيب



النتائج



الترتيب



برنامج استكمال الجولة – السبت 17 جانفي 2026



ويُعد هذا الانتصار الرابع على التوالي والثامن هذا الموسم لأبناء المدرب، في حين تكبّد الترجي الجرجيسي هزيمته السادسة، ليتجمّد رصيده عند 24 نقطة في المركز السادس، علمًا وأنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد إقصاء باب ديالو في الدقيقة 34.وفي لقاء آخر، انتهت مواجهةالتي احتضنها ملعب باردو بالتعادل السلبي (0-0)، ليحصد كل فريق نقطة إضافية. وارتفع رصيد الملعب التونسي إلى 31 نقطة في المركز الثالث، مقابل 27 نقطة للاتحاد المنستيري في المرتبة الخامسة، علما وأن هذا الأخير أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 34 بواسطة أيمن الحرزي.كما اكتفىبالتعادل على أرضه أمام(2-2) في أول مباراة رسمية له تحت قيادة المدرب لطفي السليمي. وسجّل للأولمبي الباجي محمد علي الرقوبي (11) وإسلام الشلغومي (77 من ركلة جزاء)، فيما أمضى لاتحاد بن قردان برهان الحكيمي (48) وآدم الطاوس (66 من ركلة جزاء). كما أهدر اتحاد بن قردان ركلة جزاء في الدقيقة 45 عن طريق أيوب مشارك.وبهذا التعادل، رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي الأولمبي الباجي في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.وكانت الجولة قد انطلقت أمس الخميس بفوزعلى مستقبل قابس (2-1)، وتعادل مستقبل سليمان مع شبيبة القيروان دون أهداف، على أن تُختتم الجولة السادسة عشرة غدًا السبت بمواجهات مستقبل المرسى والنادي الإفريقي، والنادي البنزرتي ونجم المتلوي، والنجم الساحلي وشبيبة العمران.في ما يليفي أعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم الجمعة:الملعب التونسيالاتحاد المنستيريالأولمبي الباجياتحاد بن قردان* الأولمبي الباجي: محمد علي الرقوبي (11)، إسلام الشلغومي (77 ض ج)* اتحاد بن قردان: برهان الحكيمي (48)، آدم الطاوس (66 ض ج)الترجي الجرجيسيالنادي الصفاقسي* النادي الصفاقسي: عمر بن علي (19)، إيمانويل أوغبولي (83)الترجي الرياضيمستقبل قابس* الترجي الرياضي: يان ساس (10 ض ج)، حمزة الجلاصي (45+3 ض ج)* مستقبل قابس: محمد أمين خضراوي (36)مستقبل سليمانشبيبة القيروان| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || الترجي الرياضي | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 4 || النادي الإفريقي | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 || الملعب التونسي | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 4 || النادي الصفاقسي | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 9 || الاتحاد المنستيري | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 17 | 10 || الترجي الجرجيسي | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 || نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 || النجم الساحلي | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 || مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 || اتحاد بن قردان | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 || النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 || شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 || شبيبة القيروان | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 27 || مستقبل سليمان | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 || الأولمبي الباجي | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 26 || مستقبل قابس | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 23 |مستقبل المرسى – النادي الإفريقيالحكم: فرج عبد اللاوي – حكم الفار: حسني النايليالنادي البنزرتي – نجم المتلويالحكم: خليل الجريء – حكم الفار: أسامة بن إسحاقالنجم الساحلي – شبيبة العمرانالحكم: هيثم الطرابلسي – حكم الفار: أمين الفقير