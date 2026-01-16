الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يفوز على الترجي الجرجيسي بثنائية نظيفة ويرتقي إلى المركز الرابع
حقّق النادي الصفاقسي فوزًا ثمينًا خارج قواعده على حساب الترجي الجرجيسي بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي دار اليوم الجمعة بملعب تطاوين، لحساب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ليرتقي بذلك إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة.
وسجّل هدفي فريق عاصمة الجنوب كلّ من عمر بن علي في الدقيقة 19، وإيمانويل أوغبولي في الدقيقة 83.
ويُعد هذا الانتصار الرابع على التوالي والثامن هذا الموسم لأبناء المدرب محمد الكوكي، في حين تكبّد الترجي الجرجيسي هزيمته السادسة، ليتجمّد رصيده عند 24 نقطة في المركز السادس، علمًا وأنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد إقصاء باب ديالو في الدقيقة 34.
وفي لقاء آخر، انتهت مواجهة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري التي احتضنها ملعب باردو بالتعادل السلبي (0-0)، ليحصد كل فريق نقطة إضافية. وارتفع رصيد الملعب التونسي إلى 31 نقطة في المركز الثالث، مقابل 27 نقطة للاتحاد المنستيري في المرتبة الخامسة، علما وأن هذا الأخير أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 34 بواسطة أيمن الحرزي.
كما اكتفى الأولمبي الباجي بالتعادل على أرضه أمام اتحاد بن قردان (2-2) في أول مباراة رسمية له تحت قيادة المدرب لطفي السليمي. وسجّل للأولمبي الباجي محمد علي الرقوبي (11) وإسلام الشلغومي (77 من ركلة جزاء)، فيما أمضى لاتحاد بن قردان برهان الحكيمي (48) وآدم الطاوس (66 من ركلة جزاء). كما أهدر اتحاد بن قردان ركلة جزاء في الدقيقة 45 عن طريق أيوب مشارك.
وبهذا التعادل، رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي الأولمبي الباجي في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.
وكانت الجولة قد انطلقت أمس الخميس بفوز الترجي الرياضي التونسي على مستقبل قابس (2-1)، وتعادل مستقبل سليمان مع شبيبة القيروان دون أهداف، على أن تُختتم الجولة السادسة عشرة غدًا السبت بمواجهات مستقبل المرسى والنادي الإفريقي، والنادي البنزرتي ونجم المتلوي، والنجم الساحلي وشبيبة العمران.
(الجولة 16 – الدفعة الثانية): النتائج والترتيبفي ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت مساء اليوم الجمعة:
النتائجالجمعة 16 جانفي 2026
ملعب الهادي النيفر – باردو
الملعب التونسي 0 – 0 الاتحاد المنستيري
ملعب بوجمعة الكميتي – باجة
الأولمبي الباجي 2 – 2 اتحاد بن قردان
* الأولمبي الباجي: محمد علي الرقوبي (11)، إسلام الشلغومي (77 ض ج)
* اتحاد بن قردان: برهان الحكيمي (48)، آدم الطاوس (66 ض ج)
ملعب نجيب الخطاب – تطاوين (دون حضور جمهور)
الترجي الجرجيسي 0 – 2 النادي الصفاقسي
* النادي الصفاقسي: عمر بن علي (19)، إيمانويل أوغبولي (83)
الخميس 15 جانفي 2026
ملعب حمادي العقربي – رادس
الترجي الرياضي 2 – 1 مستقبل قابس
* الترجي الرياضي: يان ساس (10 ض ج)، حمزة الجلاصي (45+3 ض ج)
* مستقبل قابس: محمد أمين خضراوي (36)
ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان 0 – 0 شبيبة القيروان
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| الترجي الرياضي | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 4 |
| النادي الإفريقي | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 |
| الملعب التونسي | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 17 | 10 |
| الترجي الجرجيسي | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 |
| نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 |
| النجم الساحلي | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 |
| مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 |
| اتحاد بن قردان | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 |
| شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| شبيبة القيروان | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 27 |
| مستقبل سليمان | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| الأولمبي الباجي | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 26 |
| مستقبل قابس | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 23 |
برنامج استكمال الجولة – السبت 17 جانفي 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي – المرسى
مستقبل المرسى – النادي الإفريقي
الحكم: فرج عبد اللاوي – حكم الفار: حسني النايلي
ملعب 15 أكتوبر – بنزرت
النادي البنزرتي – نجم المتلوي
الحكم: خليل الجريء – حكم الفار: أسامة بن إسحاق
الملعب الأولمبي – سوسة
النجم الساحلي – شبيبة العمران
الحكم: هيثم الطرابلسي – حكم الفار: أمين الفقير
