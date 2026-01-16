وزير التجهيز: برمجة انجاز 5 الاف مسكن اجتماعي خلال مخطط التنمية 2030/2026
أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري عن برمجة إنجاز حوالي 5 آلاف مسكن اجتماعي، بمعدل ألف مسكن سنويًا، في إطار مخطط التنمية 2026–2030، على أن تنطلق الأشغال فعليًا بداية من سنة 2026.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الدورة الخامسة للصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي «بيتي إكسبو»، أنّه تم تحديد هدف أولي يتمثل في بناء 1200 مسكن اجتماعي بكلفة تناهز 200 مليون دينار، ستشمل مبدئيًا 11 ولاية، وتُنجز في إطار 16 مشروعًا بصفة تدريجية، مع برمجة انطلاق تشييد 600 مسكن خلال السداسية الأولى من سنة 2026.
وبيّن أن تسليم المساكن سيكون انطلاقًا من سنة 2027، مع اعتماد آلية الكراء المملّك، التي تمكّن المواطن من كراء المسكن والانتفاع بالدعم، ثم التملّك النهائي في آجال تتراوح بين 15 و25 سنة.
وأكد وزير التجهيز أن آلية الكراء المملّك تندرج ضمن استعادة الدولة لدورها الاجتماعي، خاصة في ظل تفاقم أزمة السكن وارتفاع كلفة الكراء والتملّك، مشيرًا إلى أنّ هذه الآلية مفتوحة للجميع، مع إمكانية تعميمها لاحقًا على القطاع الخاص في إطار تشجيع مختلف المتدخلين على معاضدة الدور الاجتماعي للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في ضبط الخطوط العريضة للمشروع، بما يضمن إنجاز الأشغال وتسليم المساكن لمستحقيها في الآجال المحددة، وفق معايير الشفافية والمسؤولية، موضحًا أن الأولوية ستُمنح للأجراء من القطاعين العمومي والخاص، ولمن لا يملكون مساكن، إضافة إلى شروط أخرى سيتم تضمينها في منصة رقمية تعمل الوزارة حاليًا على إعدادها.
وأضاف أن هذه المنصة، التي يُنتظر دخولها حيز الاستغلال خلال سنة 2026، ستمكّن المواطنين الراغبين في الانتفاع بآلية الكراء المملّك من إيداع مطالبهم وتسجيل معطياتهم بطريقة رقمية.
من جهته، أفاد مدير قطب الوسائل والدعم ببنك BH Bank، معز بن حفصية، في تصريح إعلامي، بأنّ دور البنك العمومي يتمثل في معاضدة مجهود الدولة في مجال السكن، عبر تمكين المواطنين من تحقيق حقهم في مسكن لائق، سواء من خلال القروض المباشرة أو عبر تمويل الباعثين العقاريين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المساكن.
وأوضح أن البنك ساهم منذ انطلاق نشاطه سنة 1974 في تمويل أكثر من 600 ألف مسكن، معربًا عن تطلعه إلى مزيد تطوير هذا الرقم خلال السنوات القادمة.
من جانبها، أكدت لمياء الكعبي، المنظمة للصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، مشاركة نحو 50 عارضًا، من باعثين عقاريين وبنوك وشركات تأمين ووكالات عقارية، مشيرة إلى أن وزارة التجهيز والإسكان تشارك عبر جناح خاص يقدّم للزوار معلومات حول مختلف منظومات السكن، على غرار السكن الاجتماعي، وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس)، والمسكن الأول.
وبيّنت أن صالون «بيتي إكسبو» يمثل موعدًا سنويًا يهدف إلى تقريب الخدمات السكنية من المواطن وجمع مختلف المتدخلين في القطاع ضمن فضاء واحد، بما يسهّل الاطلاع على البرامج السكنية وشروط الانتفاع بها من المصادر الرسمية.
