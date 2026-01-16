المعهد الوطني للإحصاء: السياحة ساهمت بـ5,2 بالمائة في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني سنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/soussekantaoui.jpg width=100 align=left border=0>

ساهم القطاع السياحي بنسبة 5,2 بالمائة في إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، وفق مؤشرات أصدرها، الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء.



وأظهرت البيانات أن القيمة المضافة المباشرة الخام للسياحة التونسية بلغت 7,844 مليار دينار سنة 2024، مقابل 7,343 مليار دينار سنة 2023، أي ما يعادل 5,1 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة خلال السنة الماضية.







وأوضح المعهد أنه باحتساب الضرائب الصافية من الدعم، المقدّرة بـ 0,227 مليار دينار، فإن الناتج الداخلي الخام المباشر لقطاع السياحة بلغ 8,072 مليار دينار سنة 2024، بما يمثل 5,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,529 مليار دينار سنة 2023، أي مساهمة في حدود 5 بالمائة.





وفي ما يتعلّق بالنفقات الداخلية للسياحة، سجلت ارتفاعًا من 14,634 مليار دينار سنة 2023 إلى 16,122 مليار دينار خلال سنة 2024، تعود منها 11,817 مليار دينار إلى الزائرين الدوليين أو غير المقيمين، أي ما يمثل 73,3 بالمائة من إجمالي هذه النفقات.



وتوزعت النفقات السياحية أساسًا على الإيواء بنسبة 37 بالمائة، تليها المنتجات غير الخصوصية والخدمات بما فيها الطبية والسلع والتسوّق بنسبة 22 بالمائة، ثم خدمات النقل بنسبة 18 بالمائة، والمطاعم والمشروبات بنسبة 15 بالمائة.