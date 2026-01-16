Babnet   Latest update 14:05 Tunis

المعهد الوطني للإحصاء: السياحة ساهمت بـ5,2 بالمائة في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني سنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/soussekantaoui.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 13:56 قراءة: 0 د, 52 ث
      
ساهم القطاع السياحي بنسبة 5,2 بالمائة في إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، وفق مؤشرات أصدرها، الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن القيمة المضافة المباشرة الخام للسياحة التونسية بلغت 7,844 مليار دينار سنة 2024، مقابل 7,343 مليار دينار سنة 2023، أي ما يعادل 5,1 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة خلال السنة الماضية.


وأوضح المعهد أنه باحتساب الضرائب الصافية من الدعم، المقدّرة بـ 0,227 مليار دينار، فإن الناتج الداخلي الخام المباشر لقطاع السياحة بلغ 8,072 مليار دينار سنة 2024، بما يمثل 5,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,529 مليار دينار سنة 2023، أي مساهمة في حدود 5 بالمائة.


وفي ما يتعلّق بالنفقات الداخلية للسياحة، سجلت ارتفاعًا من 14,634 مليار دينار سنة 2023 إلى 16,122 مليار دينار خلال سنة 2024، تعود منها 11,817 مليار دينار إلى الزائرين الدوليين أو غير المقيمين، أي ما يمثل 73,3 بالمائة من إجمالي هذه النفقات.

وتوزعت النفقات السياحية أساسًا على الإيواء بنسبة 37 بالمائة، تليها المنتجات غير الخصوصية والخدمات بما فيها الطبية والسلع والتسوّق بنسبة 22 بالمائة، ثم خدمات النقل بنسبة 18 بالمائة، والمطاعم والمشروبات بنسبة 15 بالمائة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322000

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Match pour la 3e place demain samedi 17

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 16 جانفي 2026 | 27 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:29
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
16°-12
17°-11
15°-12
15°-10
  • Avoirs en devises 25173,7
  • (15/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36194 DT
  • (15/01)
  • 1 $ = 2,89968 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026