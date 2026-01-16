اختيار 18 رائدة اعمال تونسية ينشطن في الاستثمار الاخضر لدعم التحول البيئيى والتشغيل بالجهات

أعلنت مؤسسة " راد ستارت" تونس، عن اختيار 16 رائدة أعمال تونسية للانضمام إلى الدفعة الثالثة من برنامج مرافقة المشاريع ضمن النسخة الثانية من مبادرة رائدات الأعمال الخضراء



ويهدف هذا البرنامج، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية كرافعة أساسية للتحول البيئي والاقتصادي في تونس لاسيما في المناطق الداخلية



وتستفيد الرائدات المختارات من برنامج إحاطة وتكوين مختص يهدف إلى تسريع وتيرة نمو مشاريعهن المبتكرةوقد ارتكزت عملية الاختيار على معايير دقيقة تشمل درجة الالتزام البيئي والقدرة على الابتكار والأثر الاجتماعي المباشر خاصة في قطاعات الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتكنولوجيات المستدامةوتتوزع المشاريع المختارة على مجالات حيوية متنوعة حيث شملت القائمة مشاريع في الصناعات الغذائية التحويلية والسياحة الإيكولوجية والبناء المستدام والتكنولوجيا الفلاحيةويسعى البرنامج الى تحقيق جملة من الاهداف الرئيسية أبرزها تعزيز القدرات من خلال تطوير المهارات التصرفية والتقنية لصاحبة المشاريع وكذلك النفاذ الى التمويل عبر تسهيل ربط الصلة بين الرائدات والمستثمرين لتقريبهم من مشاريع خضراء واعدةكما يرمي إلى احداث مواطن الشغل بدعم التنمية المحلية عبر خلق فرص عمل دائمة في الجهات الداخلية، مما يسهم في الحد من التفاوت الجهوي فضلا عن دعم الانتقال البيئي من خلال المساهمة الفعلية في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي في تونسويُنفذ هذا البرنامج في إطار شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والهياكل العمومية والدولية. حيث أطلقته "راد ستارت تونس" بدعم منمشروع " غري نوفي " وبتمويل من الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج " تونس الخضراء والمستدامة"وتشرف على تنفيذ هذه المبادرة وكالة الخبرة الفرنسية بالتعاون الوثيق مع شركاء وطنيين استراتيجيين وهم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ووزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتخطيطويُنتظر، أن تشكل هذه الدفعة الجديدة من الرائدات نواة لشبكة نسائية فاعلة تقود التغيير نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة وصموداً أمام التغيرات المناخية في تونس