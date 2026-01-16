Babnet   Latest update 10:57 Tunis

الرابطة الوطنية لكرة اليد ترفض احتراز سبورتينغ المكنين ضد النادي الافريقي شكلا

Publié le Vendredi 16 Janvier 2026
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد اليوم الجمعة رفض الاحتراز الفني المقدم من طرف سبورتينغ المكنين ضد لاعب النادي الافريقي غازي بن غالي من حيث الشكل.
واضافت الرابطة في نص القرار المتخذ والذي وقع نشره على الصفحة الرسمية للرابطة على شبكة التواصل الاجتماعي انه وقع رفض مطلب الاحتراز الفني لسبورتينغ المكنين شكلا, وفقا لمقتضيات الفصول 135 و 141 و 179 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.
يذكر أن سبورتينغ المكنين تقدم بهذا الاحتراز ضد لاعب النادي الإفريقي غازي بن غالي، معترضاً على وجوده بأرضية الميدان، بعد طرده خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، والتي انتهت بفوز النادي الإفريقي (28-27).

