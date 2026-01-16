بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الرابعة عشرة
أعلنت الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الرابعة عشرة، التي ستُجرى يومي السبت 17 والأحد 18 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، وفق البرنامج التالي:
السبت 17 جانفي 2026
السبت 17 جانفي 2026
المجموعة الثانية* ملعب فرحات حشّاد بأريانة:
جمعية أريانة – القلعة الرياضية | الحكم: ياسين المرغني
* ملعب جندوبة الاصطناعي:
جندوبة الرياضية – مستقبل القصرين | الحكم: فادي بوخريص
* ملعب بوشمّة:
أمل بوشمّة – قوافل قفصة | الحكم: عبد السلام ماني
* ملعب سيدي بوزيد:
أولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين | الحكم: حسام الظاهري
* ملعب الرديف:
هلال الرديف – نسر جلمة | الحكم: أمير العيّادي
المجموعة الأولى* ملعب الشابة:
هلال الشابة – سكك الحديد الصفاقسي | الحكم: رضا الشويحي
* ملعب 2 مارس بصفاقس:
محيط قرقنة – سبورتينغ بن عروس | الحكم: جاسر قيراط
الأحد 18 جانفي 2026
المجموعة الثانية* ملعب قربة:
النادي القربي – الملعب القابسي | الحكم: حمزة جعيد
* ملعب قصور الساف:
اتحاد قصور الساف – تقدّم ساقية الدائر | الحكم: سيف الورتاني
المجموعة الأولى* ملعب الهادي بن رمضان برادس:
جمعية مقرين – هلال مساكن | الحكم: الطاهر تليش
* ملعب حمّام الأنف:
نادي حمّام الأنف – مكارم المهدية | الحكم: حسام بولعراس
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – بعث بوحجلة | الحكم: نزار الرياحي
* ملعب حمّام سوسة:
أمل حمّام سوسة – كوكب عقارب | الحكم: معتز المعيطي
* ملعب نجيب الخطّاب بتطاوين:
اتحاد تطاوين – اتحاد بوسالم | الحكم: أنور العكروتي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321989