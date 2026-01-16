بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الرابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الرابعة عشرة، التي ستُجرى يومي السبت 17 والأحد 18 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، وفق البرنامج التالي:



السبت 17 جانفي 2026





المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشّاد بأريانة:

جمعية أريانة – القلعة الرياضية | الحكم: ياسين المرغني



* ملعب جندوبة الاصطناعي:

جندوبة الرياضية – مستقبل القصرين | الحكم: فادي بوخريص

* ملعب بوشمّة:

أمل بوشمّة – قوافل قفصة | الحكم: عبد السلام ماني

* ملعب سيدي بوزيد:

أولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين | الحكم: حسام الظاهري

* ملعب الرديف:

هلال الرديف – نسر جلمة | الحكم: أمير العيّادي



المجموعة الأولى

* ملعب الشابة:

هلال الشابة – سكك الحديد الصفاقسي | الحكم: رضا الشويحي

* ملعب 2 مارس بصفاقس:

محيط قرقنة – سبورتينغ بن عروس | الحكم: جاسر قيراط



الأحد 18 جانفي 2026

المجموعة الثانية

* ملعب قربة:

النادي القربي – الملعب القابسي | الحكم: حمزة جعيد

* ملعب قصور الساف:

اتحاد قصور الساف – تقدّم ساقية الدائر | الحكم: سيف الورتاني



المجموعة الأولى

* ملعب الهادي بن رمضان برادس:

جمعية مقرين – هلال مساكن | الحكم: الطاهر تليش

* ملعب حمّام الأنف:

نادي حمّام الأنف – مكارم المهدية | الحكم: حسام بولعراس

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – بعث بوحجلة | الحكم: نزار الرياحي

* ملعب حمّام سوسة:

أمل حمّام سوسة – كوكب عقارب | الحكم: معتز المعيطي

* ملعب نجيب الخطّاب بتطاوين:

