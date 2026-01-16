Babnet   Latest update 10:57 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الرابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
أعلنت الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الرابعة عشرة، التي ستُجرى يومي السبت 17 والأحد 18 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، وفق البرنامج التالي:

السبت 17 جانفي 2026


المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشّاد بأريانة:
جمعية أريانة – القلعة الرياضية | الحكم: ياسين المرغني

* ملعب جندوبة الاصطناعي:
جندوبة الرياضية – مستقبل القصرين | الحكم: فادي بوخريص
* ملعب بوشمّة:
أمل بوشمّة – قوافل قفصة | الحكم: عبد السلام ماني
* ملعب سيدي بوزيد:
أولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين | الحكم: حسام الظاهري
* ملعب الرديف:
هلال الرديف – نسر جلمة | الحكم: أمير العيّادي

المجموعة الأولى

* ملعب الشابة:
هلال الشابة – سكك الحديد الصفاقسي | الحكم: رضا الشويحي
* ملعب 2 مارس بصفاقس:
محيط قرقنة – سبورتينغ بن عروس | الحكم: جاسر قيراط

الأحد 18 جانفي 2026

المجموعة الثانية

* ملعب قربة:
النادي القربي – الملعب القابسي | الحكم: حمزة جعيد
* ملعب قصور الساف:
اتحاد قصور الساف – تقدّم ساقية الدائر | الحكم: سيف الورتاني

المجموعة الأولى

* ملعب الهادي بن رمضان برادس:
جمعية مقرين – هلال مساكن | الحكم: الطاهر تليش
* ملعب حمّام الأنف:
نادي حمّام الأنف – مكارم المهدية | الحكم: حسام بولعراس
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – بعث بوحجلة | الحكم: نزار الرياحي
* ملعب حمّام سوسة:
أمل حمّام سوسة – كوكب عقارب | الحكم: معتز المعيطي
* ملعب نجيب الخطّاب بتطاوين:
اتحاد تطاوين – اتحاد بوسالم | الحكم: أنور العكروتي
