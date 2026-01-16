Babnet   Latest update 10:57 Tunis

قبل ساعات من مواجهة اتحاد بن قردان: الاولمبي الباجي يعلن تأهيل منتدبيه الجدد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ef4284fec9694.49572926_fhqngikopjelm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 10:36 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلن الاولمبي الباجي عن تأهيل منتدبيه الجدد خلال فترة الميركاتو الشتوي، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أمس الخميس.

ويستضيف الاولمبي الباجي، في مفتتح مرحلة اياب الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اتحاد بن قردان اليوم الجمعة بملعب بوجمعة الكميتي انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.


وكان الاولمبي الباجي، الذي يحتل المرتبة الخامسة عشرة في البطولة برصيد 11 نقطة، قد تمكن خلال فترة الانتقالات الشتوية من انتداب كل من الظهير الايسر محرز بالراجح ومتوسط الميدان الدفاعي محمد علي الراقوبي وحارس المرمى أشرف كرير والمهاجم الجزائري حسين القفصي ومتوسط الميدان الدفاعي البينيني ميزياوا ساداتي عبد السلام والمهاجم النيجيري اوفوفو ايباه.


جدير بالتذكير ان نادي عاصمة السكر قد تعاقد في وقت سابق مع لطفي السليمي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا للمدرب السابق حافظ القيطوني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321988

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Match pour la 3e place demain samedi 17

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 16 جانفي 2026 | 27 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:29
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
16°-12
17°-11
16°-12
14°-11
  • Avoirs en devises 25173,7
  • (15/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36194 DT
  • (15/01)
  • 1 $ = 2,89968 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026