قبل ساعات من مواجهة اتحاد بن قردان: الاولمبي الباجي يعلن تأهيل منتدبيه الجدد

أعلن الاولمبي الباجي عن تأهيل منتدبيه الجدد خلال فترة الميركاتو الشتوي، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أمس الخميس.



ويستضيف الاولمبي الباجي، في مفتتح مرحلة اياب الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اتحاد بن قردان اليوم الجمعة بملعب بوجمعة الكميتي انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.







وكان الاولمبي الباجي، الذي يحتل المرتبة الخامسة عشرة في البطولة برصيد 11 نقطة، قد تمكن خلال فترة الانتقالات الشتوية من انتداب كل من الظهير الايسر محرز بالراجح ومتوسط الميدان الدفاعي محمد علي الراقوبي وحارس المرمى أشرف كرير والمهاجم الجزائري حسين القفصي ومتوسط الميدان الدفاعي البينيني ميزياوا ساداتي عبد السلام والمهاجم النيجيري اوفوفو ايباه.





جدير بالتذكير ان نادي عاصمة السكر قد تعاقد في وقت سابق مع لطفي السليمي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا للمدرب السابق حافظ القيطوني.