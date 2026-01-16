Babnet   Latest update 14:05 Tunis

جامعة جندوبة تتحصل على الموافقة لتمويل أربعة مشاريع بحثية ضمن برنامج تشجيع الباحثين الشبان لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f7bc18421c55.75041945_qefjpgoilhnkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 14:05
      
تحصلت أربعة مشاريع بحثية تقدم بها باحثون من، جامعة جندوبة، عن الموافقة لتمويل أبحاثهم ضمن برنامج تشجيع الباحثين الشبان لسنة 2025.

ويندرج هذا البرنامج، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لجامعة جندوبة على موقع "فايسبوك"، في اطار دعم الكفاءات الاكاديمية الشابة وتعزيز جودة البحث العلمي الذي تطلقه سنويا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


ويعد هذا التتويج العلمي ثمرة للجد والاجتهاد وروح الابتكار التي يتحلى بها أساتذة الجامعة ويعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها، جامعة جندوبة، في المشهد البحثي الوطني.


وقد شمل هذا الاستحقاق العلمي كل من الدكتورة، حسيبة شهدورة، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف والدكتورة، رحمة فوراتي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة والدكتور، سليمان السالمي، أستاذ باحث بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة فضلا عن الدكتور، أنور العبيدي، أستاذ باحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة.

وأكدت الجامعة، التزامها المتواصل بدعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين الشبان ايمانا بدورهم المحوري في إنتاج المعرفة ودفع عجلة الابتكار والمساهمة الفاعلة في التنمية الجهوية والوطنية.
