جامعة جندوبة تتحصل على الموافقة لتمويل أربعة مشاريع بحثية ضمن برنامج تشجيع الباحثين الشبان لسنة 2025

تحصلت أربعة مشاريع بحثية تقدم بها باحثون من، جامعة جندوبة، عن الموافقة لتمويل أبحاثهم ضمن برنامج تشجيع الباحثين الشبان لسنة 2025.



ويندرج هذا البرنامج، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لجامعة جندوبة على موقع "فايسبوك"، في اطار دعم الكفاءات الاكاديمية الشابة وتعزيز جودة البحث العلمي الذي تطلقه سنويا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.







ويعد هذا التتويج العلمي ثمرة للجد والاجتهاد وروح الابتكار التي يتحلى بها أساتذة الجامعة ويعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها، جامعة جندوبة، في المشهد البحثي الوطني.





وقد شمل هذا الاستحقاق العلمي كل من الدكتورة، حسيبة شهدورة، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف والدكتورة، رحمة فوراتي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة والدكتور، سليمان السالمي، أستاذ باحث بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة فضلا عن الدكتور، أنور العبيدي، أستاذ باحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة.



