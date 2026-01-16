كأس الجزائر: محمد علي بن حمودة هداف في تاهل شباب بلوزداد على جمعية وهران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6969f68db838e2.72810810_gqfemlopnhijk.jpg width=100 align=left border=0>

ساهم المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة في تأهّل شباب بلوزداد إلى الدور ربع النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم، بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك جمعية وهران، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3–0 مساء الخميس بملعب ملعب 5 جويلية، ضمن الدور ثمن النهائي.



وسجّل أهداف شباب بلوزداد كل من يونس واسع (الدقيقة 3)، إسلام بلخير (الدقيقة 72)، ومحمد علي بن حمودة (الدقيقة 81).







وبهذا الفوز، يضرب شباب بلوزداد موعدًا في ربع النهائي مع جاره مولودية الجزائر، الذي تأهّل على حساب نجم بن عكنون بنتيجة 1–0 بعد التمديد.