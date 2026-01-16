المنستير: مباريات ثقافية بين المعاهد والمدارس الاعدادية والابتدائية بالمكنين من 16 إلى 18 جانفي

ينظم المكتب المحلي للمصائف والجولات بالمكنين بالشراكة مع دار الثقافة بالجهة، مباريات ثقافية بين المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية والمدارس الابتدائية بمعتمدية المكنين بالمكنين أيام 16 و 17 و18 جانفي الجاري.



ويشارك في المباريات التي سيحتضنها فضاء دار الثقافة بالمكنين يوم 16 جانفي المعاهد الثانوية سعيد ابوبكر ومعهد المكنين3 ومعهد عميرة الحجاج.





وتتضمن المسابقات أسئلة في المواد الأساسية ومسابقات في الرسم والمسرح إضافة إلى تنشيط جماهيري وفقرات تنشيطية.



أما يوم السبت 17 جانفي فستتنافس في المباريانت الثقافية إعداديات 05 سبتمبر 1934 وإعدادية فرحات سكول وإعدادية الطاهر الحداد وإعدادية عبد السلام المكني.



أما يوم الأحد 18 جانفي فسيشهد تنافس كل من المدرسة الابتدائية الحاج محمد زخامة والمدرسة الابتدائية الزامرين والمدرسة الابتدائية الحرية والمدرسة الابتدائية الزهور والمدرسة الابتدائية الفتح.