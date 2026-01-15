Babnet   Latest update 20:06 Tunis

افتتاح الجناح التونسي المشارك في فعاليات الصالون الدولي للتحف والهدايا بباريس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69692be65f5d60.65285941_plhmqnkfojieg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 19:04
      
افتتح اليوم الخميس الجناح التونسي المشارك في فعاليات الصالون الدولي للتحف والهدايا بباريس من 15 إلى 19 جانفي الجاري

ويعد الصالون أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في الابتكار والتصميم والصناعات التقليدية،


ويشارك في الجناح التونسي، المصمم من قبل الأستاذة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم يسر قديش، تحت العلامة الوطنية «ARTISANAT DE TUNISIE»، خمس مؤسسات حرفية


وقد أشرف سفير الجمهورية التونسية بباريس، ضياء خالد، صحبة نزار شقرون المستشار الثقافي بالسفارة، وليلى المسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، على افتتاح الجناح التونسي اليوم الخميس، وذلك بحضور عدد من الإطارات وممثلي الهياكل الوطنية ذات الصلة،

ووفق بلاغ صادر عن الديوان التونسي للصناعات التقليدية تندرج المشاركة التونسية في تنفيذ البرنامج الترويجي السنوي ضمن استراتيجية الديوان الوطني للصناعات التقليدية الرامية إلى تعزيز تموقع المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الخارجية، ودعم نسق التصدير، والتعريف بقيمة الصناعات التقليدية كرافد أساسي للاقتصاد الوطني وحامل للهوية الثقافية التونسية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكات التجارية وربط علاقات مباشرة مع المهنيين والموزعين الدوليين.


واكد الديوان ان هذه المشاركة السنوية تعكس الدور المحوري لقطاع الصناعات التقليدية في دعم التصدير، وخلق القيمة المضافة، وتعزيز صورة تونس كوجهة مُلهمة للتجديد والابتكار وقاطرة لإشعاع المنتوج الحرفي التونسي وتميّزه على الساحة الدولية.
