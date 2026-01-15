Babnet   Latest update 20:06 Tunis

بن عروس: إنجاز مشاريع في المؤسسات التربوية باستثمارات تتجاوز 4،7 ملايين دينار خلال الفترة 2024-2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 19:18 قراءة: 1 د, 3 ث
      
بلغت قيمة الاستثمارات في المشاريع المنجزة بالمؤسسات التربوية بولية بن عروس، خلال الفترة 2024 - 2025، أكثر من 4.7 ملايين دينار، وفق ما أفاد به "وات" المندوب الجهوي للتربية ببن عروس علي المسعدي.

وشهدت عدة مؤسسات تربوية ببن عروس، خلال الفترة المذكورة، أشغال صيانة وإعادة تهيئة وذلك في إطار المشاريع المبرمجة والمنجزة الخاصة بالعودة المدرسية 2025-2026.

وتوزّعت الأعمال المنجزة بين الصيانة والتوسعة وذلك حسب طبيعة الاشغال المبرمجة التي تتطلبها المؤسسة التربوية، حيث شملت التدخلات إعادة التهيئة والصيانة الشاملة، والصيانة الجزئية من خلال تدعيم البعض منها بقاعات جديدة.
وتركّزت أشغال التهيئة والصيانة العامة، وفق ذات المصدر، بكل من المدرسة الابتدائية النصر، والمدرسة الإعدادية احمد بن ابي الضياف بالمحمدية، واستكمال إنجاز القسط الثاني بكل من المدرسة الإعدادية ابن خلدون، ومعهد فرحات حشاد برادس.


وفي إطار اعمال التوسعة، شملت التدخلات كلّا من المدرسة الإبتدائية الهضاب 2 بفوشانة، والمدرسة الابتدائية فرش العنابي بمرناق، والمدرسة الإعدادية بمرناق، والمدرسة الابتدائية السعادة 1 بالمحمدية، والمدرسة الابتدائية البساتين 3، حيث شهدت هذه المؤسسات إضافة قاعات تدريس جديدة.
من جهة أخرى، تتوزع بقية المشاريع المبرمجة بالمؤسسات التربوية في ولاية بن عروس على مشاريع في طور الانجاز، ومشاريع ذات اولوية خلال السنة الحالية، ومشاريع في طور الدراسات، وبرامج احداثات لمؤسسات جديدة.
يذكر أن خارطة المؤسسات التربوية بولاية بن عروس تتوزع إلى  156 مدرسة ابتدائية، و40 مدرسة إعدادية، و 24 معهدا ثانويا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321966

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
19°-11
17°-12
17°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25173,7
  • (15/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36194 DT
  • (15/01)
  • 1 $ = 2,89968 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026