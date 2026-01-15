بن عروس: إنجاز مشاريع في المؤسسات التربوية باستثمارات تتجاوز 4،7 ملايين دينار خلال الفترة 2024-2025

بلغت قيمة الاستثمارات في المشاريع المنجزة بالمؤسسات التربوية بولية بن عروس، خلال الفترة 2024 - 2025، أكثر من 4.7 ملايين دينار، وفق ما أفاد به "وات" المندوب الجهوي للتربية ببن عروس علي المسعدي.



وشهدت عدة مؤسسات تربوية ببن عروس، خلال الفترة المذكورة، أشغال صيانة وإعادة تهيئة وذلك في إطار المشاريع المبرمجة والمنجزة الخاصة بالعودة المدرسية 2025-2026.



وتوزّعت الأعمال المنجزة بين الصيانة والتوسعة وذلك حسب طبيعة الاشغال المبرمجة التي تتطلبها المؤسسة التربوية، حيث شملت التدخلات إعادة التهيئة والصيانة الشاملة، والصيانة الجزئية من خلال تدعيم البعض منها بقاعات جديدة.وتركّزت أشغال التهيئة والصيانة العامة، وفق ذات المصدر، بكل من المدرسة الابتدائية النصر، والمدرسة الإعدادية احمد بن ابي الضياف بالمحمدية، واستكمال إنجاز القسط الثاني بكل من المدرسة الإعدادية ابن خلدون، ومعهد فرحات حشاد برادس.وفي إطار اعمال التوسعة، شملت التدخلات كلّا من المدرسة الإبتدائية الهضاب 2 بفوشانة، والمدرسة الابتدائية فرش العنابي بمرناق، والمدرسة الإعدادية بمرناق، والمدرسة الابتدائية السعادة 1 بالمحمدية، والمدرسة الابتدائية البساتين 3، حيث شهدت هذه المؤسسات إضافة قاعات تدريس جديدة.من جهة أخرى، تتوزع بقية المشاريع المبرمجة بالمؤسسات التربوية في ولاية بن عروس على مشاريع في طور الانجاز، ومشاريع ذات اولوية خلال السنة الحالية، ومشاريع في طور الدراسات، وبرامج احداثات لمؤسسات جديدة.يذكر أن خارطة المؤسسات التربوية بولاية بن عروس تتوزع إلى 156 مدرسة ابتدائية، و40 مدرسة إعدادية، و 24 معهدا ثانويا.