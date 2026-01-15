التركيبة الجديدة لمكتب مجلس نوّاب الشعب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696928e159fa93.77859014_helinkqpgomjf.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ، صباح اليوم الخميس، خلال الاجتماع الأوّل لمكتب مجلس نواب الشعب، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، ضبط المسؤوليات داخل مكتب المجلس.



ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، جاءت التركيبة الجديدة لمكتب مجلس نواب الشعب على النحو التالي:







* الرئيس: إبراهيم بودربالة

* نائب الرئيس: سوسن مبروك



* نائب الرئيس: أنور المرزوقي

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون التشريع: نبيل حامدي

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بمتابعة العمل الرقابي: ماهر بوبكر الحضري

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية: عادل بوسالمي

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم: عماد أولاد جبريل

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة: فخري عبد الخالق

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني: وليد الحاجي

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإعلام والاتصال: مختار عيفاوي

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بالتصرّف العام: جلال خدمي

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى: أحمد سعيداني

* نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون النواب: سنياء بن المبروك



ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال هياكل المكتب وتوزيع المهام بما يضمن حسن سير العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

