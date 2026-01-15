Babnet   Latest update 20:06 Tunis

التنسيقية الوطنية للصحة تعلن عن تحركات قادمة من أجل النهوض بالقطاع الصحي وإعادة هيكلته

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60e8829ccf9e67.44003251_filompjhegkqn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 18:46 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن الأمين العام للتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة، شكري المبروكي، عن تحركات "نضالية" قادمة بعد عيد الفطر، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وإعادة هيكلته.

وجاء هذا القرار على هامش الاجتماع العام الذي عقدته، التنسيقية الجهوية لإطارات وأعوان الصحة بولاية القصرين بمدينة سبيطلة، أمس الاربعاء، تحت إشراف المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية، وبحضور واسع ضمّ أعضاء التنسيقيات الأساسية وعددًا من المنخرطين والنقابيين بالجهة.


وقال المبروكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن الاجتماع تطرّق إلى أبرز الإشكاليات التي يشهدها القطاع الصحي على المستويين الجهوي والوطني، وفي مقدمتها التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 32 لسنة 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وما يترتب عن ذلك من غموض في تحديد المسؤوليات ومساس بحماية مهنيي الصحة.


كما تم خلال الاجتماع، وفق المتحدث، تناول ملفات حماية المبلّغين عن الفساد وضرورة تجريم الاعتداءات المسلطة على أعوان الصحة، في ظل تزايد المخاطر التي يتعرض لها الإطار الصحي داخل المؤسسات العمومية.

وأكد المبروكي تمسّك أعضاء المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية بمواصلة الدفاع عن كرامة الإطار الصحي وحماية المرفق العمومي، مع التشديد على عدم التراجع عن المطالب المشروعة مهما كانت التحديات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321963

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
19°-11
17°-12
17°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25173,7
  • (15/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36194 DT
  • (15/01)
  • 1 $ = 2,89968 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026