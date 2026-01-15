التنسيقية الوطنية للصحة تعلن عن تحركات قادمة من أجل النهوض بالقطاع الصحي وإعادة هيكلته

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60e8829ccf9e67.44003251_filompjhegkqn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الأمين العام للتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة، شكري المبروكي، عن تحركات "نضالية" قادمة بعد عيد الفطر، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وإعادة هيكلته.



وجاء هذا القرار على هامش الاجتماع العام الذي عقدته، التنسيقية الجهوية لإطارات وأعوان الصحة بولاية القصرين بمدينة سبيطلة، أمس الاربعاء، تحت إشراف المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية، وبحضور واسع ضمّ أعضاء التنسيقيات الأساسية وعددًا من المنخرطين والنقابيين بالجهة.







وقال المبروكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن الاجتماع تطرّق إلى أبرز الإشكاليات التي يشهدها القطاع الصحي على المستويين الجهوي والوطني، وفي مقدمتها التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 32 لسنة 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وما يترتب عن ذلك من غموض في تحديد المسؤوليات ومساس بحماية مهنيي الصحة.





كما تم خلال الاجتماع، وفق المتحدث، تناول ملفات حماية المبلّغين عن الفساد وضرورة تجريم الاعتداءات المسلطة على أعوان الصحة، في ظل تزايد المخاطر التي يتعرض لها الإطار الصحي داخل المؤسسات العمومية.



