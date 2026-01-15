تزايد التلوث البلاستيكي: الحلول المحلية في الواجهة في تونس وفي منطقة مينا

حذّر تقرير حديث صادر عن غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الارتفاع الحادّ في حجم النفايات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، متوقّعًا أن يتضاعف إنتاج النفايات تقريبًا بحلول سنة 2050، من 129 مليون طن سنويًا حاليًا إلى نحو 255 مليون طن.







المبادرات المواطنية في صدارة المواجهة





تونس: تجربة «أزرقنا الكبير» نموذجًا



أرقام مقلقة حول النفايات في تونس



دور حاسم للمجتمعات المحلية



نماذج أمل في مواجهة أزمة عالمية



وجاء التقرير تحت عنوان، حيث ركّز على خمس دول هي، مبرزًا كيف يمكن للمبادرات المجتمعية أن تُحدثفي ظلّ محدودية الاستجابة الرسمية.وبيّن التقرير أنّ المجتمعات المحلية في المنطقة قادرة علىلمجابهة التلوّث البلاستيكي، مؤكّدًا أنّ، خاصة في السياقات التي تعجز فيها السياسات الوطنية عن مواكبة حجم التحدّي.وفي تونس، استعرض التقرير تجربة الجمعية غير الحكومية، التي أُسّست سنة 2012 بجهة المنستير على يد غوّاصين وباحثين محلّيين، وتهدف إلىوتركّز الجمعية على، حيث تشير التقديرات إلى فقدان نحوفي قيعان خليج المنستير. وتعمل الجمعية، بالتعاون مع الصيادين، على، ليقع لاحقًا تحويلها من قبل حرفيين محلّيين إلى، بما يخلقداخل المجتمع.ويعتبر التقرير هذه المبادرة مثالًا عمليًا علىعبر حلول مجتمعية مبتكرة ومستدامة.وأشار التقرير إلى أنّ تونس تُنتج سنويًا، من بينها، مع اعتماد مرتفع على البلاستيك أحادي الاستخدام، إذ يُقدّر الاستهلاك السنوي بنحوكما لفت إلى الصعوبات الهيكلية التي تواجهها، ومن أبرزها:، حيث لا تتجاوز نسبة تحويل النفايات إلى سماد، وإعادة التدوير، إذ يستهلك الجمع والنقل ما بينمن الميزانية، مقابل موارد محدودة للمعالجة وإعادة التدوير.، حيث لا تعالج المصبات المراقبة العشرة سوى، ما يضطر إلى الحرق في الهواء الطلق أو التخلص العشوائي.وأوضح التقرير أنّ التلوّث البلاستيكي يهدّدوسبل العيش في المنطقة، ورغم تنامي الخطاب الرسمي حول الاقتصاد الدائري، فإنّعن الاستجابة الفعّالة.في المقابل، تلعب، المتجذّرة في المعرفة المحلية والتجربة الحياتية، دورًا محوريًا في، وتُسهم في تغيير السلوكيات العامة، والتأثير في الرأي العام، وتقديم نماذج قابلة للتكرار.وخلص التقرير إلى أنّفي عدد من بلدان المنطقة، تقوده مجتمعات تتحرّك في ظلّ محدودية الإمكانيات، مؤكّدًا أنّ العمل المجتمعي لا يكمّل السياسات الوطنية فحسب، بلعندما تعجز الهياكل الرسمية.وفي عالم لا يُعاد فيه تدوير أكثر من، يهدف التقرير إلى تقديمللباحثين والمنظمات غير الحكومية والشباب، وتشجيعوتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة أحد أخطر التحدّيات البيئية المعاصرة.