قفصة: القبض على 7 أشخاص بشبهة الانتماء إلى وفاق إجرامي لترويج "الكوكايين"

Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 16:31
      
 تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيشات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقفصة، خلال  الليلة الفاصلة بين أمس الأربعاء واليوم الخميس، من القبض على 7 أشخاص من بينهم امراتان يشتبه في انتمائهم إلى وفاق اجرامي ينشط في ترويج مخدر "الكوكايين" وسط مدينة قفصة، وفق مصدر من الحرس الوطني. 

 وذكر  المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العمليّة الأمنية أسفرت أيضا عن  حجز كمية من مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية يرجّح أنها متأتية من عائدات الترويج، إضافة إلى حجز سيارة، ودراجة نارية، وهواتف جوالة، وآلة وزن إلكترونية.


 وأكّد أنه باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم الـسبعة، فيما  أدرج شخص ثامن بالتفتيش، على حدّ قوله. 
الخميس 15 جانفي 2026
