قفصة تحتضن فعاليات منتدى كابصا للاستشفاء بالمياه 2026

احتضنت مدينة قفصة، اليوم الخميس، فعاليات منتدى "كابصا للاستشفاء بالمياه 2026" الذي ينظمه الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ووزراة الصحة بحضور أطباء وخبراء وممثلي عدد من الهياكل المتداخلة في قطاع الاستشفاء بالمياه.







وافادت المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهيناز عياري قيزاني، بان هذه التظاهرة التي تجمع خبراء ومختصين وأطباء في قطاع الاستشفاء بالمياه تتيح المجال لتبادل الاراء والنقاش في مايتعلق بخطط العمل المنبثقة عن دراسات إستراتيجية أعدها الديوان خلال السنوات السابقة بهدف تطوير هذا القطاع.وأشارت إلى أن هذا المنتدى سيكون فرصة لتباحث الإشكاليات على مستوى قطاع المداواة والاستشفاء بالمياه خاصة وأن الديوان انطلق في عملية التكفل بالتداوي والإقامة بالمحطات الاستشفائية ومراجعة الإتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.واضافت المسؤولة في تصريح اعلامي، أنه سيتم على هامش المنتدى العمل على تبسيط الإجراءات ووضع نظام تشريعي واستكماله عن طريق إصدار كراسات شروط منظمة للقطاع إضافة إلى استعراض مخرجات الدراسات الطبية التي انجرها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه المتعلقة بالفوائد العلاجية للاستشفاء بالمياه المعدنية التونسية خاصة وأن تونس تزخر بمياه معدنية متواجدة بكامل ولايات الجمهورية وداخل الجهات ويمكن الاستثمار فيها.وبينت أن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه استوفى إنجاز دراساته الفنية والدراسات الهيدرولوجية والإقتصادية في هذا القطاع لوضعها على ذمة المستثمرين، مؤكدة أن هناك توجه لتجسيم مشاريع استثمار في قطاع الاستشفاء بقطاع المياه من خلال إحداث مدن استشفائية بالمياه المعدنية من بينها قربص الكبرى بولاية نابل ومشروع الخبيات بالحامة من ولاية قابس.من جانبها قالت رئيس لجنة التنظيم منتدى كابصا للاستشفاء بالمياه مفيدة بن نصر، إن هذا المنتدى يتضمن 3 جلسات علمية، الجلسة الأولى بعنوان الاستشفاء بالمياه في تونس من المعتقد إلى الإثبات العلمي والجلسة الثانية بعنوان استراتيجية تنمية القطاع والجلسة الثالثة بعنوان واقع الإستثمار في القطاع وآليات تحفيزه، مضيفة إن هذه الجلسات تتضمن أكثر من 15 مداخلة علمية سيؤمنها عدد من الأطباء والخبراء والاخصائيين في التداوي بالمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.