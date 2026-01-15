توافد 7 ملايين شخص على مراكز الإستشفاء بالمياه في تونس خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/thalassotherapie.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد وليد نعيجة، المدير العام للصحة بوزارة الصحة، أنّ عدد الوافدين على مراكز الاستشفاء بالمياه في تونس بلغ 7 ملايين شخص خلال سنة 2025، موزّعين على 490 مركزًا بين محطات استشفائية، وحمّامات معدنية، ومراكز استشفاء بمياه البحر والمياه العذبة.



وأوضح نعيجة، في تصريح على هامش مشاركته في منتدى «كابصا للاستشفاء بالمياه» بقفصة، أنّ هذا الرقم يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط العلاجي والسياحي، مشيرًا إلى أنّ القطاع سجّل نسبة نمو بنحو 5 بالمائة بين سنتي 2024 و2025.







70% من الوافدين سياح أجانب

وأشار المسؤول إلى أنّ 70 بالمائة من الوافدين على مراكز ومحطات الاستشفاء بالمياه هم سياح أجانب، ولا سيما المتوجّهين إلى مراكز الاستشفاء بمياه البحر، وهو ما يعزّز مكانة تونس كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.





وبيّن أنّ عدد الوافدين على مراكز الاستشفاء بمياه البحر بلغ خلال سنة 2025 حوالي 180 ألف وافد ضمن مسارات علاجية متخصّصة، الأمر الذي يبرز، وفق تقديره، الحاجة إلى دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة.



آفاق استثمارية ودور إقليمي

وأعرب نعيجة عن أمله في ارتفاع حجم العائدات خلال السنوات المقبلة، مع دخول وحدات جديدة حيّز الاستغلال وتجسيم مشاريع استثمارية، لا سيما المدن الاستشفائية التي استُكملت دراساتها الفنية والاقتصادية.



وأكد أنّ وزارة الصحة تعمل على تعزيز مكانة تونس كمنصّة إقليمية لتصدير الخدمات الصحية، بما يجعل الاستشفاء بالمياه قطاعًا محوريًا في استقطاب أسواق جديدة.



خيار علاجي مكمّل

وشدّد المدير العام للصحة على أنّ الاستشفاء بالمياه يُعدّ خيارًا علاجيًا مكمّلًا للمنظومة الصحية التقليدية، وقد أثبت نجاعته في علاج الأمراض المزمنة، مثل الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى التأهيل الوظيفي والحركي ودعم الصحة النفسية.

