يوم تحسيسي بمنوبة حول كيفية التعامل مع وضعيات الإعاقة البصرية في الوسط المدرسي

دعا مشاركون من ممثلي الاتحاد الوطني للمكفوفين وعدد من الاتحادات الجهوية، خلال يوم تحسيسي خُصّص لكيفية التعامل مع وضعيات الإعاقة البصرية في الوسط المدرسي بمنوبة، إلى مضاعفة الجهود للكشف المبكّر عن حالات الإعاقة البصرية غير المرئية والتعهّد بها داخل محيط مدرسي مهيّأ يستجيب للشروط الكفيلة بدعم التحصيل العلمي في مختلف المراحل الدراسية.



واعتبر المشاركون في اللقاء، الذي نظّمه الاتحاد الجهوي للمكفوفين بمنوبة ببلدية وادي الليل اليوم الخميس، أنّ من الضروري تعميم تجربة أقسام تعليم وتدريس ضعيفي البصر وفاقديه على المستوى الجهوي، أسوة بتجربة ولاية بنزرت، وفي مختلف المستويات التعليمية، مع مراعاة خصوصيات كل جهة.



تهيئة الأقسام وتكوين الإطارات التربوية



مراجعة مفهوم الوسط الدامج



مراجعة التشريعات والمعطيات الإحصائية



مبادرات جهوية بمنوبة



وأشاروا إلى أنّ هذه الدعوة تكتسي أهمية خاصة في ظلإرسال أبنائها إلى المؤسسات المختصة بالمكفوفين، المتمركزة أساسًا في، فضلًا عن وجود وضعيات لأطفال بلغوا سنًا متقدمةوشدّد المشاركون على ضرورةعبر توفير الوسائل البيداغوجية الملائمة، مثل، إلى جانببما يسهّل الحركة ويعزّز الاستقلالية. كما أكدوا أهميةعلى تقنيات برايل، واستخدام الوسائط التكنولوجية المساندة، واعتماد أساليب تدريس ملائمة، بما يضمنللتلاميذ المكفوفين في المسار التعليمي.وفي هذا السياق، أكّد رئيسعلى أهميةداخل المؤسسات التربوية العادية، بما يوفّر للتلميذ الكفيفعبر حسن التأطير وأساليب التعامل السليمة، بعيدًا عن الشفقة أو الوصم أو العزل، التي تتعارض مع مبادئ الإدماج الحقيقي.ودعا الدبوسي إلى تنظيملبناء منهج مدرسي دامج، ملاحظًا أنّ بعض التجارب المعتمدة حاليًاولا تواكب الأساليب الحديثة، ولا توفّر أحيانًا الحد الأدنى من المتطلبات التربوية الضرورية، رغم أنّ عدد المكفوفين في تونسوفق آخر إحصائياتمن جانبه، شدّد الخبير في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةعلى ضرورة، ولا سيماالمتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مراجعة البرامج والسياسات العمومية لتكون، وخاصة قطاع التعليم، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في إعداد السياسات ومتابعة تنفيذها وتقييمها.كما دعاإلى تحسينبمختلف أنواعها، معتبرًا أنّ الاقتصار على بيانات بطاقات الإعاقة لا يعكس الواقع، خاصة وأنّ الإعاقات غير المرئية، ولا سيما البصرية، تمثّلمن مجموع الإعاقات، وفق دراسات علمية حديثة.من جهتها، أكّدت رئيسةأنّ هذا اليوم التحسيسي، المنظم في إطارخلال شهر جانفي، هدف بالأساس إلىبكيفية التعرّف على الإعاقات البصرية غير المرئية، خاصة في الوسط المدرسي.وأضافت أنّ دعم الاتحاد الجهوي متواصل، سواء عبرأو من خلال توفير خدمات عملية، من بينهابمقر الاتحاد بدار المنظمات بمنوبة، يكون مفتوحًا للتلاميذ والمربين لتعلّم هذه التقنية، إلى جانب التشاور حولبهذه الفئة. وأشارت إلى أنّ عدد المكفوفين بالجهة بلغ، مع العمل بالتعاون معلرصد حالات الإعاقة البصرية غير المرئية وتوجيهها نحو المسارات التربوية الملائمة.