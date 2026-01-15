القصرين: الجهة تحتضن أوّل معرض للوسط والجنوب الغربي للإستثمار الفلاحي والطاقات المتجددة من 16 إلى 19 أفريل المقبل

تحتضن ولاية القصرين من 16 إلى 19 أفريل 2026، معرض الوسط والجنوب الغربي للاستثمار الفلاحي والطاقات المتجددة 2026، وذلك بمنطقة الشرايع، وتحديدًا بالوحدة النموذجية لفرز وتثمين المنتجات الفلاحية التابعة للشركة التعاونية "الوفاء"، في تظاهرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الجهة.



ويهدف المعرض إلى تجميع مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي ضمن فضاء واحد، من شركات مختصة في بيع الآلات والمعدات الفلاحية والأدوية والأسمدة ومزودي تقنيات وحلول الطاقات المتجددة، إلى جانب البنوك ومؤسسات التمويل فضلاً عن هياكل الدعم والمساندة العمومية والخاصة، بما يوفّر منصة متكاملة لخدمة الفلاحين والمستثمرين وتقريب الخدمات منهم.



وأكد المسؤول عن المعرض حمزة فرجاوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن الفكرة الأساسية للمعرض تتمثل في تمكين فلاحي ولايات الوسط والجنوب الغربي، وخاصة ولاية القصرين، من النفاذ المباشر إلى كل ما يتعلّق بالاستثمار الفلاحي،سواء من حيث المعدات أو آليات التمويل أو هياكل الإحاطة والمرافقة دون الحاجة إلى التنقّل خارج الجهة.وأوضح فرجاوي أن المعرض يُعدّ كذلك فرصة واعدة لفائدة الشباب حاملي أفكار المشاريع في المجال الفلاحي، خاصة وأنه يتيح لهم الاطلاع على مختلف مكوّنات المشروع المتكامل، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع المزوّدين والمؤسسات البنكية وهياكل المساندة، بما من شأنه تسهيل تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية قابلة للإنجاز.وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه التظاهرة إحداث ديناميكية اقتصادية جديدة في القطاع الفلاحي، بالنظر إلى أهميته الإستراتيجية في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة، التي تُعدّ من أبرز الأقطاب الفلاحية بالبلاد، حيث يمثّل هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الجهوي ومصدرًا أساسيًا للتشغيل والتنمية.وسيتخلّل المعرض، على امتداد أربعة أيام، ورشات عمل وندوات علمية وتقنية تتناول محاور متنوعة منها الاستثمار الفلاحي والفلاحة البيولوجية والمستدامة والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة، بإشراف خبراء ومختصين، بما يعزّز فرص التكوين وتبادل الخبرات ويدعم التوجّه نحو فلاحة عصرية ومبتكرة.ويُنظَّم هذا الحدث بدعم من السلط الجهوية والإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين وعدد من المؤسسات الخاصة والجمعيات المحلية، ليكون فضاءً جامعًا لتعزيز الإستثمار وتشجيع المبادرات الشبابية ودفع مسار التنمية الفلاحية المستدامة بولايات الوسط والجنوب الغربي.