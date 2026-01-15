Babnet   Latest update 14:10 Tunis

تظاهرة علمية حول التربية البيئية يوم 24 جانفي 2026 بمدينة العلوم

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، تظاهرة علمية حول التربية البيئية، يوم السبت 24 جانفي الجاري وذلك تحت شعار " التعليم البيئي.....نحو مجتمع صامد "

وتندرج هذه التظاهرة في اطار البرنامج العلمي والتكنولوجي التي دأبت مدينة العلوم على تنظيمه لمزيد نشر الثقافة العلمية ومواكبة الابتكار وتقريب العلم من المواطن


ويجمع هذا اليوم العلمي خبراء في قطاعات التعليم والاتصالات وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من المدرسين للاطلاع على آخر الابتكارات والأساليب الجديدة في تدريس القضايا البيئية وكيفية دمج الادوات الرقمية في مجال التوعية البيئية


ويتضمن البرنامج جلسات علمية حول دمج القضايا البيئية في المناهج الدراسية والدور المحوري للاطفال كمحرك للتغيير وتحويل المعرفة العلمية الى اعمال ملموسة مع التركيز على القضايا البيئية على غرار التلوث البلاستيكي والتغير المناخي

وتساهم مدينة العلوم من خلال هذه المبادرات على تعميم المعرفة العلمية وتعزيز النفاذ العادل الى العلم في مختلف جهات البلاد وتشجيع الاكتشاف والتفكير والابتكار
