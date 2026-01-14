الجمعية التونسية لعلوم الفلك تعقد جلستها العامة الانتخابية يوم 25 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625fc80261a4e2.15789167_pheknjmgqifol.jpg width=100 align=left border=0>

تعقد الجمعية التونسية لعلوم الفلك، يوم الأحد 25 جانفي 2026، جلستها العامة الانتخابية لتجديد هيئتها المديرة الوطنية للفترة النيابية 2026-2028، وذلك بمقرها بولاية أريانة انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً.



ويتضمن جدول أعمال الجلسة، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، إلى جانب الاستماع إلى كلمات ممثلي الفروع الجهوية، قبل المرور إلى عملية انتخاب أعضاء الهيئة المديرة الجديدة وتلاوة التوصيات الختامية.







وافادت الجمعية أن هذا الموعد الانتخابي يأتي طبقاً لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، ومقتضيات النظام الأساسي للجمعية، معتبرة هذا البلاغ دعوة رسمية لجميع أعضاء الجلسة العامة وأعضاء المجلس الوطني.





وأوضح البلاغ في ما يتعلق بآجال الترشح، أن الموعد النهائي لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة المديرة قد حُدّد ليوم الجمعة 23 جانفي 2026، إذ يتعين على الراغبين في التنافس الاتصال بالكاتب العام للجمعية لإيداع مطالبهم رسمياً.



وتعتبر الجمعية التونسية لعلوم الفلك من المكونات العلمية للمجتمع المدني في تونس، حيث تنشط في مجال نشر الثقافة الفلكية وعلوم الفضاء وتأطير الهواة والشباب في هذا الاختصاص.