Babnet   Latest update 22:31 Tunis

الجمعية التونسية لعلوم الفلك تعقد جلستها العامة الانتخابية يوم 25 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625fc80261a4e2.15789167_pheknjmgqifol.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 22:07 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تعقد الجمعية التونسية لعلوم الفلك، يوم الأحد 25 جانفي 2026، جلستها العامة الانتخابية لتجديد هيئتها المديرة الوطنية للفترة النيابية 2026-2028، وذلك بمقرها بولاية أريانة انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، إلى جانب الاستماع إلى كلمات ممثلي الفروع الجهوية، قبل المرور إلى عملية انتخاب أعضاء الهيئة المديرة الجديدة وتلاوة التوصيات الختامية.


وافادت الجمعية أن هذا الموعد الانتخابي يأتي طبقاً لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، ومقتضيات النظام الأساسي للجمعية، معتبرة هذا البلاغ دعوة رسمية لجميع أعضاء الجلسة العامة وأعضاء المجلس الوطني.


وأوضح البلاغ في ما يتعلق بآجال الترشح، أن الموعد النهائي لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة المديرة قد حُدّد ليوم الجمعة 23 جانفي 2026، إذ يتعين على الراغبين في التنافس الاتصال بالكاتب العام للجمعية لإيداع مطالبهم رسمياً.

وتعتبر الجمعية التونسية لعلوم الفلك من المكونات العلمية للمجتمع المدني في تونس، حيث تنشط في مجال نشر الثقافة الفلكية وعلوم الفضاء وتأطير الهواة والشباب في هذا الاختصاص.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321901

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
2.05 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-7
18°-9
18°-11
17°-12
16°-10
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026