كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (رواندا 2026): «سنسعى إلى التتويج باللقب القاري» – مدرّب المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65a518549be042.63675831_pjnoikhgmqlef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 17:06 قراءة: 2 د, 54 ث
      
أكّد محمد علي الصغير، مدرّب المنتخب التونسي لكرة اليد، أنّ العناصر الوطنيّة ستدخل منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد – رواندا 2026 بعزيمة واضحة من أجل التتويج باللقب القاري، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء، للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في البطولة المقرّرة من 21 إلى 31 جانفي.



قائمة مبنية على الجاهزية والأفضلية

وشدّد الصغير على أنّ القائمة التي وقع اختيارها تضمّ أفضل اللاعبين في مراكزهم، سواء من الناشطين في بطولة النخبة الوطنية أو المحترفين خارج تونس، مبرزًا أنّ الاختيارات جاءت بناءً على الجاهزية الفنية والبدنية ومتطلبات المنافسة القارية.


وأوضح أنّ المنتخب التونسي سيتعامل مع كل مباراة وفق خصوصية المنافس، مؤكّدًا أنّ الهدف الأساسي يتمثّل في بلوغ منصّة التتويج والذهاب إلى أبعد الأدوار الممكنة.

مجموعة متجانسة وتجربة إسبانيا مؤشر إيجابي

وبيّن مدرّب المنتخب أنّ المجموعة الحالية متجانسة ومتناغمة، وهو ما تجلّى من خلال الوجه الجديد الذي ظهر به المنتخب خلال الدورة الدولية بإسبانيا، التي أنهاها في المركز الخامس بعد مواجهات قوية أمام منتخبات سلوفاكيا وإسبانيا وإيران.

إشكاليات التكوين وعدم الاستقرار

وتطرّق الصغير إلى أسباب تراجع نتائج كرة اليد التونسية في السنوات الأخيرة، معتبرًا أنّ الإشكال الأساسي يكمن في ضعف التكوين وعدم استقرار اللاعبين مع أنديتهم، مشيرًا إلى تسجيل انتقال قرابة 30 لاعبًا بين الفرق خلال فترة قصيرة.

ولفت إلى أنّ هذا الوضع يؤثّر سلبًا على تطوّر الأداء وعلى فرص الاحتراف في البطولات الأوروبية، موضحًا أنّ عدد اللاعبين التونسيين الناشطين في أوروبا تقلّص إلى 4 أو 5 لاعبين بعد أن كان في فترة سابقة في حدود 14 لاعبًا.

وأكد في هذا السياق أنّ العمل المتواصل يظلّ السبيل الوحيد لاستعادة البريق، واستحضار إنجاز 2005 حين بلغ المنتخب التونسي المربّع الذهبي لبطولة العالم، مستشهدًا بنموذج المنتخب المصري الذي أصبح رقمًا صعبًا قارّيًا وعالميًا بفضل تواجد نحو 25 لاعبًا له في البطولات الأوروبية.

الوضع البدني والغيابات

من جهته، أفاد محمد وائل بوتيتي، المعدّ البدني للمنتخب، أنّ الحالة البدنية لغالبية اللاعبين مستقرة، باستثناء وجدي خواجة الذي تعرّض إلى إصابة حادة خلال مباراة إيران في دورة إسبانيا، ما سيحرمه من المشاركة في البطولة.

وأوضح أنّ هذه الإصابة فرضت تعويضه بلاعب قصي بن فرج، مؤكّدًا أنّ جميع العناصر ستكون في أتمّ الجاهزية البدنية قبل التحوّل إلى العاصمة الرواندية كيغالي.

كما عبّر عن أسفه لغياب اللاعب محمد أمين درمول بسبب إصابة على مستوى الركبة استوجبت تدخّلًا جراحيًا وراحة لا تقلّ عن شهرين، مبيّنًا أنّ الإطار الفني فضّل عدم المجازفة بصحته.

سجلّ حافل وطموح متجدّد

ويُعدّ المنتخب التونسي الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بـ10 ألقاب، يليه المنتخب المصري بـ9 ألقاب، وهو حامل لقب آخر نسخة.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى مشاركته الأخيرة في نسخة مصر 2024 في المركز الثالث.

قائمة اللاعبين

حراسة المرمى:
ياسين بالقايد (تريمبلي الفرنسي) – فرج بن تقية (بي أم هويسكا الإسباني) – مهدي الحرباوي (دانكارك الفرنسي)

تنسيق اللعب:
بلال العبدلي (الترجي الرياضي) – علاء مصطفى (النادي الإفريقي) – ريان زرياط (القادسية الكويتي)

لاعب الدائرة:
إسلام الجبالي (الترجي الرياضي) – فارس الغول (كان الفرنسي) – عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)

ظهير أيمن:
وائل الشطي (يو إس إيفري الفرنسي) – ياسين بن سالم (كان الفرنسي) – أنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)

ظهير أيسر:
محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي) – رامي الفقيه (الوكرة القطري) – قصي بن فرج (شارتر الفرنسي) – محمد عزيز العايدي (النادي الإفريقي)

جناح أيمن:
مهيب قلال (النادي الإفريقي)

جناح أيسر:
غسان التومي (الترجي الرياضي)

برنامج مباريات الدور الأول

* الأربعاء 21 جانفي: تونس × الكاميرون (14:00)
* الخميس 22 جانفي: تونس × غينيا (18:00)
* السبت 24 جانفي: تونس × كينيا (16:00)

ويخوض المنتخب التونسي غمار هذه النهائيات بطموح استعادة اللقب القاري وتعزيز حضوره ضمن نخبة كرة اليد الإفريقية.
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
