كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (رواندا 2026): «سنسعى إلى التتويج باللقب القاري» – مدرّب المنتخب التونسي

أكّد محمد علي الصغير، مدرّب المنتخب التونسي لكرة اليد، أنّ العناصر الوطنيّة ستدخل منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد – رواندا 2026 بعزيمة واضحة من أجل التتويج باللقب القاري، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء، للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في البطولة المقرّرة من 21 إلى 31 جانفي.







قائمة مبنية على الجاهزية والأفضلية



مجموعة متجانسة وتجربة إسبانيا مؤشر إيجابي



إشكاليات التكوين وعدم الاستقرار



الوضع البدني والغيابات



سجلّ حافل وطموح متجدّد



قائمة اللاعبين



برنامج مباريات الدور الأول



وشدّد الصغير على أنّ القائمة التي وقع اختيارها تضمّ، سواء من الناشطين في بطولة النخبة الوطنية أو المحترفين خارج تونس، مبرزًا أنّ الاختيارات جاءت بناءً علىومتطلبات المنافسة القارية.وأوضح أنّ المنتخب التونسي سيتعامل مع كل مباراة وفق، مؤكّدًا أنّ الهدف الأساسي يتمثّل فيوبيّن مدرّب المنتخب أنّ المجموعة الحالية، وهو ما تجلّى من خلال الوجه الجديد الذي ظهر به المنتخب خلال، التي أنهاها فيبعد مواجهات قوية أمام منتخباتوتطرّق الصغير إلى أسباب تراجع نتائج كرة اليد التونسية في السنوات الأخيرة، معتبرًا أنّ الإشكال الأساسي يكمن في، مشيرًا إلى تسجيل انتقال قرابةبين الفرق خلال فترة قصيرة.ولفت إلى أنّ هذا الوضع يؤثّر سلبًا علىوعلى، موضحًا أنّ عدد اللاعبين التونسيين الناشطين في أوروبا تقلّص إلىبعد أن كان في فترة سابقة في حدودوأكد في هذا السياق أنّيظلّ السبيل الوحيد لاستعادة البريق، واستحضار إنجازحين بلغ المنتخب التونسي، مستشهدًا بنموذجالذي أصبح رقمًا صعبًا قارّيًا وعالميًا بفضل تواجد نحوله في البطولات الأوروبية.من جهته، أفاد، المعدّ البدني للمنتخب، أنّ الحالة البدنية لغالبية اللاعبين، باستثناءالذي تعرّض إلى إصابة حادة خلال مباراة إيران في دورة إسبانيا، ما سيحرمه من المشاركة في البطولة.وأوضح أنّ هذه الإصابة فرضت تعويضه بلاعب، مؤكّدًا أنّ جميع العناصر ستكون فيقبل التحوّل إلى العاصمة الروانديةكما عبّر عن أسفه لغياب اللاعببسبب إصابة على مستوى الركبة استوجبتوراحة لا تقلّ عن شهرين، مبيّنًا أنّ الإطار الفني فضّل عدم المجازفة بصحته.ويُعدّ المنتخب التونسيبلقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بـ، يليه المنتخب المصري بـ، وهو حامل لقب آخر نسخة.وكان المنتخب التونسي قد أنهى مشاركته الأخيرة فيفيياسين بالقايد (تريمبلي الفرنسي) – فرج بن تقية (بي أم هويسكا الإسباني) – مهدي الحرباوي (دانكارك الفرنسي)بلال العبدلي (الترجي الرياضي) – علاء مصطفى (النادي الإفريقي) – ريان زرياط (القادسية الكويتي)إسلام الجبالي (الترجي الرياضي) – فارس الغول (كان الفرنسي) – عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)وائل الشطي (يو إس إيفري الفرنسي) – ياسين بن سالم (كان الفرنسي) – أنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي) – رامي الفقيه (الوكرة القطري) – قصي بن فرج (شارتر الفرنسي) – محمد عزيز العايدي (النادي الإفريقي)مهيب قلال (النادي الإفريقي)غسان التومي (الترجي الرياضي): تونس × الكاميرون (14:00): تونس × غينيا (18:00): تونس × كينيا (16:00)ويخوض المنتخب التونسي غمار هذه النهائيات بطموح استعادة اللقب القاري وتعزيز حضوره ضمن نخبة كرة اليد الإفريقية.