صابة قياسية من التمور تقدّر 404 آلاف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f8d3cabd1f172.71338392_lpqkhfinmgjeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 06:48
      
قُدّرت صابة التمور لموسم 2025/2026 بحوالي 404 آلاف طن مقابل 347 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بنسبة تطوّر بلغت 16,3%، وذلك حسب المعطيات التي تمّ تداولها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة برامج تدخّل صندوق النهوض بجودة التمور المنعقد يوم الاثنين.

وتُعدّ هذه الصابة قياسية، إذ تتجاوز للمرّة الأولى عتبة 400 ألف طن.


تفاصيل الصابة حسب الأصناف

تتوزّع الصابة المقدّرة إلى:


* حوالي 347 ألف طن من صنف دقلة النور مقابل 293 ألف طن في الموسم الفارط، بنسبة تطوّر تُقدّر بـ 18,3%.
* نحو 57 ألف طن من تمور المطلق مقابل 54 ألف طن خلال الموسم الماضي.


وتمّ خلال الاجتماع، المنعقد بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عزّ الدين بن الشيخ، استعراض مدى تقدّم تنفيذ برامج الصندوق الهادفة إلى:

* تحسين جودة التمور التونسيّة وتثمينها،
* تعزيز قدرتها التنافسيّة في الأسواق الداخليّة والخارجيّة،
* دعم الفلاحين والمنتجين والمصدّرين عبر آليات تمويل ومرافقة فنيّة ملائمة.

وشدّد الوزير على حسن توظيف موارد الصندوق وتوجيهها نحو برامج ذات مردوديّة عالية، خاصّة في مجالات:

* تحسين الجودة،
* التخزين والتعليب،
* الترويج،
* احترام المعايير الصحيّة والبيئيّة.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق والحوكمة والشفافيّة بين مختلف المتدخّلين، والعمل على تجاوز الإشكاليّات الميدانيّة بما يضمن استدامة القطاع وتحقيق التنمية الجهويّة، خاصّة بالمناطق المنتجة للتمور.

توصيات واستشراف مستقبلي

أوصى الاجتماع بوضع استراتيجيّة مستقبليّة شاملة للقطاع في ظلّ التغيّرات المناخيّة، ترتكز على:

* تثمين نتائج البحث العلمي،
* تنويع الأصناف المنتجة،
* تعزيز القيمة المضافة للمنتوج،
* الحدّ من ضياع التمور.

وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتّفاق على جملة من التوصيات الرامية إلى:

* تطوير برامج التدخّل وتسريع نسق الإنجاز،
* مواصلة تقييم النتائج بصفة دوريّة،
* تعزيز مكانة التمور التونسيّة في الأسواق العالميّة.

كما تمّ التأكيد على:

* وضع رؤية متوسّطة المدى لمواجهة التحدّيات المناخيّة،
* الأخذ بعين الاعتبار تقدّم شهر رمضان باعتباره فترة ذروة للاستهلاك،
* تكثيف اجتماعات اللجنة بمعدّل مرّة كل ستّة أشهر،
* برمجة تدخّلات الصندوق ضمن برامج سنة 2026 مع إمكانيّة الترفيع في الميزانيّة عند الحاجة،
* تعزيز عدد مخازن التبريد والتخزين،
* مراجعة الأمر المنظّم لصندوق النهوض بجودة التمور.

وحضر الاجتماع ممثّلو وزارات الماليّة والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة، إلى جانب ثلّة من الإطارات المركزيّة لوزارة الفلاحة وممثّلي الهياكل المعنيّة والمهنيّين في قطاع التمور.
