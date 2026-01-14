صابة قياسية من التمور تقدّر 404 آلاف طن

قُدّرت صابة التمور لموسم 2025/2026 بحوالي 404 آلاف طن مقابل 347 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بنسبة تطوّر بلغت 16,3%، وذلك حسب المعطيات التي تمّ تداولها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة برامج تدخّل صندوق النهوض بجودة التمور المنعقد يوم الاثنين.



وتُعدّ هذه الصابة قياسية، إذ تتجاوز للمرّة الأولى عتبة 400 ألف طن.



تفاصيل الصابة حسب الأصناف



توصيات واستشراف مستقبلي



تتوزّع الصابة المقدّرة إلى:* حواليمقابلفي الموسم الفارط، بنسبة تطوّر تُقدّر بـ* نحومقابلخلال الموسم الماضي.وتمّ خلال الاجتماع، المنعقد بإشراف، استعراض مدى تقدّم تنفيذ برامج الصندوق الهادفة إلى:في الأسواق الداخليّة والخارجيّة،عبر آليات تمويل ومرافقة فنيّة ملائمة.وشدّد الوزير علىوتوجيهها نحو برامج ذات مردوديّة عالية، خاصّة في مجالات:كما دعا إلىبين مختلف المتدخّلين، والعمل على تجاوز الإشكاليّات الميدانيّة بما يضمن، خاصّة بالمناطق المنتجة للتمور.أوصى الاجتماع بوضعفي ظلّ التغيّرات المناخيّة، ترتكز على:وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتّفاق على جملة من التوصيات الرامية إلى:* تطوير برامج التدخّل وتسريع نسق الإنجاز،* مواصلة تقييم النتائج بصفة دوريّة،* تعزيز مكانة التمور التونسيّة في الأسواق العالميّة.كما تمّ التأكيد على:* وضعلمواجهة التحدّيات المناخيّة،* الأخذ بعين الاعتبارباعتباره فترة ذروة للاستهلاك،* تكثيف اجتماعات اللجنة بمعدّل مرّة كل ستّة أشهر،* برمجة تدخّلات الصندوق ضمنمع إمكانيّة الترفيع في الميزانيّة عند الحاجة،* تعزيز عدد* مراجعةوحضر الاجتماع ممثّلو وزارات، إلى جانب ثلّة من الإطارات المركزيّة لوزارة الفلاحة وممثّلي الهياكل المعنيّة والمهنيّين في قطاع التمور.