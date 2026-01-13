رجة ارضية بقوة 3.7 درجة على سلم ريشتر بمنطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، مساء اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة ليلا و 3 دقائق بالتوقيت المحلي، رجة ارضية بلغت قوتها 3.7 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بـ34.87 درجة خط عرض و بـ 9.64 درجة خط طول، بمنطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.

وقد شعر مواطنة الجهة، حسب بلاغ المعهد، بهذه الرجة الأرضية.