رجة ارضية بقوة 3.7 درجة على سلم ريشتر بمنطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد
سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، مساء اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة ليلا و 3 دقائق بالتوقيت المحلي، رجة ارضية بلغت قوتها 3.7 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بـ34.87 درجة خط عرض و بـ 9.64 درجة خط طول، بمنطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
وقد شعر مواطنة الجهة، حسب بلاغ المعهد، بهذه الرجة الأرضية.
