الهوارية تطمح لأن تكون بلدية سياحية ونواة لقطب سياحي إيكولوجي بشمال الوطن القبلي

يواصل أهالي الهوارية وبلديتها ومكونات المجتمع المدني بها والفاعلين الاقتصاديين الدفع من أجل إدراج بلدية ضمن قائمة البلديات السياحية، قرار يعتبرونه " نقطة تحول في مستقبل المنطقة وكامل شمال الوطن القبلي، سيجعل منها نواة لقطب سياحي ايكولوجي يمتد من قربص بمعتمدية سليمان إلى تاكلسة وصولا إلى الهوارية المرتبطة بمعتمديتي حمام الأغزاز وقليبية".



ومن أجل الدفع اتجاه إدراج الهوارية ضمن البلديات السياحية، نظمت عديد الجمعيات المحلية بدعم من الفاعلين الاقتصاديين يوما ترويجيا للمنطقة في شكل مهرجان تنشيطي ثقافي واستعراضا للفرق الموسيقية المتنوعة تضمن عديد العروض الفرجوية المستوحاة من التراث التونسي والمنطقة.



وأشار أحد المشاركين في تنظيم هذه التظاهرة الترويجية أسامة بالحاج فرج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" إلى أن هذا اليوم الترويجي يتنزل في إطار الجهود الرامية للدفع من أجل إدراج الهوارية ضمن البلديات السياحية خاصة أن للمنطقة "عديدة المقومات البيئية والايكولوجية والميزات التفاضلية التي تؤهلها لان تكون بلدية سياحية وقاطرة للسياحية الايكولوجية والسياحة البديلة".وأفاد كاتب عام بلدية الهوارية أحمد الداودي بأن الملفّ الإداري لإدراج بلدية المكان ضمن البلديات السياحية، المودع لدى سلطة الإشراف، في مرحلة الدرس من قبل اللجان المختصّة مؤكّدا أن إدراج الهوارية ضمن البلديات السياحية من شانه دعم موارد البلدية من خلال النفاذ إلى تمويلات صندوق دعم المناطق السياحية وإعطاء دفع قوي لديناميكية تنموية محلية جديدة تقوم على دفع السياحة الايكولوجية والبيئية وخلق حركية تنموية محلية متميزة على امتداد السنة خاصة باستقبال السياح والزوار من تونس ومن الخارج.الهوارية بلدية سياحية نواة لقطب سياحي ايكولوجي صديق للبيئة"تأتي المطالبة بادراج بلدية الهوارية ضمن البلديات السياحية في اطار ديناميكية جديدة تقوم على استكشاف مكامن جديدة للتنمية والتشغيل وعلى تثمين الموروث الطبيعي والتاريخي والتراثي والثقافي، خاصة بعد اطلاق عديد الخواص لمبادرات فردية فريدة من نوعها في تونس على غرار مشروع الضيعة الايكولوجية "فيرمة عجي" وعديد الإقامات الريفية التي تجمع بين الفلاحي والسياحي.وتزخر الهوارية بالمواقع الطبيعية التي يمكنها استقطاب السياح والزوار من تونس وخارجها، من هواة سياحة المشي والتجوال والاستكشاف على غرار استكشاف المغاور البونية التي استخرجت منها الأحجار لبناء قرطاج، ومحمية الخفافيش بجبل عرقوب الرمال بسيدي عامر، المصنفة محمية طبيعية لأنواع نادرة من الخفافيش بالإضافة إلى شجرة الزيتون المعمرة بمنطقة الشرف، التي يفوق عمرها 2500 سنة والتي تعد رمزا للصمود البيئي والقادرة على استقطاب آلاف الزوار ومحبي الطبيعة والباحثين.واتخذت الهوارية واسمها الروماني "اكوالاريا" أي أرض النسور، من النسر شعارا يحيل على أهميتها كأرض عبور للطيور المهاجرة في رحلتها ذهابا وإيابا بين أوروبا وافريقيا وباتت محطة بازرة لمراقبة الطيور المهاجرة، موقع أحبه الأهالي واستلهموا منه تقليديا راسخا لترويض طائري الساف والبرني ولتنظيم مهرجان سنوي للساف، من أعرق المهرجانات في تونس وعنوانا بارزا للاحتفال بالطائر وبالطبيعة خلال مدة زمنية مضبوطة تستوقف فيها الطيور ليطلق سراحها في اليوم الختامي للمهرجان وفق اليات مراقبة صارمة تشرف عليها إدارة الغابات.وبذلك يكون مهرجان الساف ومحطة مراقبة الطيور المهاجرة مجالا واسعا لتطوير السياحة الايكولوجية التي تستقطب المولعين بترويض الجوارح ومحبي الطبيعة والمصورين المولعين بتخليد هجرة الطيور.كما أن جزيرتي زمبرة و زمبرتة المطلتين على سواحل الهوارية تعتبران بدورهما علامة فارقة لخلق سياحة ايكولوجية قوامها سياحة الغوص والاستكشاف وتثمن قيمة زمبرة وزمبرة المصنفتين ضمن المحميات الطبيعية العالمية.وبفضل ثراء مكوناتها وخاصة شواطئها التي تجمع بين الشواطئ الصخرية والرملية وطبيعتها الجبلية، تكون بلدية الهوارية قادرة على تقديم منتوج سياحي بيئي فريد من نوعه منتوج ما فتئ في السنوات الأخيرة يستقطب ملايين السياح من عديد دول العالم من ذوي القدرة الشرائية العالية والباحثين عن سياحة جديدة سياحة خضراء تحترم البيئة والطبيعة سياحة اسكشافية يقطع فيها السائح من سياحة الشمس والشاطئ ليشارك في رحلة مغايرة بعيدا عن صخب السياحة التقليدية وليشارك أهالي المنطقة عاداتهم وتقاليديهم ويكتشف موروثهم الثقافي والغذائي المحلي.ولا تقتصر مميزات الهوارية على ثراء مخزونها الطبيعي والبيئي بل إنها اليوم تعد أحد أبرز المشاريع البيئية لانتاج الطاقة النظيفة وما تركيز محطة انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بسيدي داود إلا علامة بارزة على حرص الدولة على عدم الاضرار بطبيعة المنطقة، حيث أضحت هذه المحطة الصديقة للبيئة بمراوحها العملاقة معلما بصريا يثري المناظر الطبيعية زد على ذلك ان المحطة تشهد مع بداية هذه السنة انطلاق مشروع ضخم للتحديث وإعادة التهيئة بتكلفة تناهز 100 مليون دينار قادر على أن يكون نقطة استقطاب لزيارات الخبراء والطلبة وحتى تلاميذ المدارس سياحة تجمع بين العلمي والتكنولوجي والبيئ.وإدراج بلدية الهوارية ضمن البلديات السياحية من شأنه أن يجعل منها نواة لقطب سياحي إيكولوجي بشمال الوطن القبلي يمكن أن يمتد من قربص المشهورة بعيونها الدافئة والقادرة على أن تكون قطبا للسياحة الاستشفائية بالمياه الحارة مرورا بتاكلسة وجبالها الخلابة وشواطئها الذراء وفلاحتها البيولوجية وصولا إلى الهوارية حيث تحط النسور للاستراحة فيس رحلتها بين افريقيا وأوروبا.