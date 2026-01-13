Babnet   Latest update 21:46 Tunis

أريانة : نسبة تقدم أشغال مشروع حماية سكرة وأريانة من الفيضانات تبلغ حدود 70 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69601adba533a3.62813281_fegojhlkmqinp.jpg width=100 align=left border=0>
بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينتي سكرة وأريانة نحو 70 بالمائة، وفق ما صرح به  رئيس المشروع، عاطف المطماطي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويهدف المشروع  الذي تقدر كلفته بـ 20 مليون دينار، إلى حماية المناطق المنخفضة والتجمعات السكنية من الفيضانات وتأمين سيلان مياه الأمطار نحو المصبات النهائية.​


​وتتوزع أشغال المشروع على نقاط مختلفة وتشمل في سكرة، تهيئة "وادي النمر" عبر مد قنوات خرسانية مسلحة على طول 2 كلم.
​وفي مدينة أريانة  تشمل تهيئة "حي المستقبل" و"نهج الجوهرة" (بطول 800 متر) بمسيلات، كما سيتم التدخل في حي الغزالة من خلال تهيئة أجزاء من "وادي السنوسي" ( على طول 2 كلم) و"نهج الجليد" (300 متر).

​​وبين المطماطي، أن أبرز تحديات المشروع، ترتبط أساسا  بتحويل شبكات المستلزمين العموميين (  شبكات مياه الشرب، وشبكات الغاز وشبكات مياه الصرف الصحي)، مشيرا إلى أن قد تم في هذا الاطار عقد جلسات عمل وزيارات ميدانية لتنسيق تحويل هذه الشبكات.
وأشار رئيس المشروع،  إلى أنه من المؤمل الانتهاء من كافة الأشغال في موفى السداسي الأول من سنة 2026،  من أجل حماية المتساكنين وتطوير البنية التحتية في الجهة.
