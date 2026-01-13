باجة: إضراب موزّعي قوارير الغاز المنزلي لم يتسبّب في أزمة باعتبار الإجراءات الاستباقيّة المتخذة في الغرض(المدير الجهوى للتجارة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc63be82e5226.44772247_ehkqonjpmfgil.jpg width=100 align=left border=0>

لم يتسّبب إضراب موزعي قوارير الغاز المنزلي، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، في أزمة بولاية باجة نتيجة الإجراءات الاستباقية المتخذة في الغرض والمتمثلة في ضخ كميات من الغاز المنزلي المسال قبل إعلان الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي عن هذا الإضراب، وفق المدير الجهوى للتجارة بباجة عماد صنديد.



وأوضح صنديد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا النقص لا ينحدر إلى مستوى الأزمة او النقص الحادّ باستثناء تسجيل كميات محدودة ببعض المناطق وخاصّة وسط مدينة باجة.





وأكّد أنّ الإدارة الجهوية للتجارة تتابع مع السلط الجهوية والمحلية وضعيّة التزوّد من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية في الغرض، لا سيما وأنّ الطلب على الغاز المنزلي المسال يشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية بولاية باجة تزامنا مع موجة البرد.