مدنين: متابعة جهوية للمبادرات المجتمعية المنجزة بالمؤسسات التربوية بجرجيس والمعاضدة لجهود الدولة في تطوير الشأن التربوي

ساهم المواطنون ومكونات المجتمع المدني بجرجيس من ولاية مدنين بعدة تدخلات في المؤسسات التربوية معاضدةً لجهود الدولة في تطوير المدرسة العمومية حتى تكون جاذبة، وذلك من خلال بناء قاعات تدريس، وتسييج واحداث مكتبات وفضاءات موارد، وتجهيزات اعلامية وبيداغوجية مختلفة.



وكان هذا المجهود المدني محلّ متابعة من السلط الجهويّة خلال زيارة عمل اداها والي مدنين وليد الطبوبياليوم الثلاثاء لمعتمدية جرجيس لمتابعة الشان التربوي والوقوف على عينة من هذه التدخّلات في عدد من المؤسسات التربوية الابتدائية والاعدادية والثانوية.



وأثنى الوالي على جهود المساهمين في هذه التدخّلات التي توجه رسائل إيجابية هامة أساسها الوعي بأن الشأن التربوي مسؤولية جماعية مشتركة وأن المدرسة العمومية تبقى هي الأم والسبيل لتكوين الاجيال وانارة العقول، مؤكدا أن هذه المبادرات تمثّل حافزا للنسج على منوالها في اطار معاضدة جهود الدولة في تطوير المؤسسات التربوية على مستوى البنية التحتية والتجهيزات من اجل جودة العملية التربوية وجاذبية المدرسة العمومية.ومثّلت الزيارة فرصة للاطلاع على عيّنات لتدخلات مختلفة ومتنوعة للمواطنين والمجتمع المدني بجرجيس ومنها بناء قاعتين باعدادية حمادي الهشام، ومكتبة وفضاء موارد بإعدادية المؤانسة، وعدة قاعات بإعدادية ابن عرفة وقاعتين بابتدائية المؤانسة، وتدخلات أخرى مختلفة في الصيانة والتهيئة والتزويق والتجهيز بكل من اعدادية السويحل، وابتدائية صانغو، وحسي الجربي وخلف الله، والغرابات.واعتبر مدير المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين، خير الدين بوقارص، أن هذا المجهود من طرف المواطنين ومن مكونات المجتمع المدني يعكس تغيّر النظرة الى الشأن التربوي الذي لم يعد مشغل وزارة التربية فقط، بل أيضا شان المجتمع المدني الذي اصبح شريكا فاعلا وداعما مهما، من خلال تدخلاته المتنوعة وضخه لامكانيات هامّة تعزّز مجهود الدولة في المجال، مثنيا على هذا المجهود الشعبي الذي تحتاجه المدرسة العمومية حتى تبقى وتتطور، حسب قوله.وأضاف أن مبادرات متنوعة وفي أشكال مختلفة انتفعت بها المدرسة العمومية بمجهودات شعبية في معتمدية جرجيس وفي ولاية مدنين عموما، من ذلك توزيع أكثر من 350 حاسوبا على المؤسسات التربوية بجزيرة جربة، وبناء أكثر من 5 قاعات في معتمدية جرجيس، وإحداث مكتبة باعدادية المؤانسة بجرجيس تستقطب التلاميذ في أوقات الراحة وتوفّر لهم فضاء ملائما للمراجعة والمطالعة.ولفت بوقارص الى مجهود الدولة في تطوير المؤسسات التربوية ومنها استكمال تغطية كل المؤسسات التربوية بمخابر اعلامية بمعدل مخبرين في كل معهد، ومخبر في كل اعدادية، مع تواصل العمل لاستكمال تجهيز كل المدارس الابتدائية بمخابر اعلامية حتى تصبح المؤسسة جاذبة وتواكب العصر من حيث التكنولوجيات الحديثة للاتصال، مشيرا إلى تنظيم عدة رحلات يواكب من خلالها التلاميذ المعارض والمهرجانات، من ذلك ضبط برمجة خاصة لمواكبة معرض الكتاب الذي سينتظم قريبا ولاول مرة بولاية مدنين.كما مثلت الزيارة مناسبة لمتابعة حاجيات بعض المؤسسات التربوية سواء في التجهيز او في الصيانة، على غرار صيانة قسم التحضيري بمدرسة صانغو، ووضع مخفض سرعة امامها، والدعوة الى مواصلة مجهودات المجتمع المدني، والتشجيع على الانخراط في جهود الاحاطة وتطوير المؤسسة التربوية من منطلق المسؤولية المجتمعية، والاعتراف ورد الجميل الى المدرسة العمومية.وفي حديث صحفيّة "وات" أكّد بعض المواطنين ممن ساهموا في التدخلات ببعض المؤسسات التربوية، أن الواجب يدعو الى ردّ الجميل الى المدرسة العمومية التي تحتاج إلى التفاف كل ابنائها بما استطاعوا للحفاظ عليها وتطويرها خدمة لابنائنا وللاجيال، معتبرين ان المسؤولية مشتركة تتقاسمها الدولة والمواطن من أجل دعم العلم والمعرفة.