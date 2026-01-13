سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن محور مجلس وزاري مضيّق

أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن والمخطّط التنفيذي لإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، عبر آليات الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط، إضافة إلى تهيئة مقاسم اجتماعية.



وذكّرت رئيسة الحكومة، في مستهل الجلسة، بأن سياسة الدولة في مجال السكن تهدف إلى تجسيد الحقّ في السكن اللائق كأحد الحقوق الدستورية، من خلال آليات عملية تستجيب لمتطلبات العائلات محدودة ومتوسطة الدخل، وتُترجم التزام الدولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن.



وأضافت أنّ الدولة تعمل على تطوير، مع التوجّه إلى، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتعزيز آليةالتي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين، معبما يتناسب مع قدرة السداد لدى مختلف الفئات، لا سيما محدودة ومتوسطة الدخل.وقدّم وزير التجهيز والإسكانعرضًا تضمّن أبرز ملامح الخطة التي أعدّتها الوزارة، والتي سيتم تنفيذها عبر، من خلال إنجاز وحدات سكنية يُفَوَّت فيها بآليةأولفائدة الفئات المعنية، إضافة إلىللفئات محدودة الدخل. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهوريةالرامية إلىوتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية، في ظل الارتفاع المتواصل لكلفة اقتناء المساكن وتسويغها.وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، أوضح وزير التجهيز والإسكان أنه تمّفي عديد الجهات، والتفويت فيهلفائدة الباعثين العقاريين العموميين، وعلى رأسهم، لإنجاز مساكن اجتماعية تُفَوَّت بالآليات المعتمدة لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.وبيّن أنّه، في إطار، تعتزم الدولة إنجازبكلفة تُناهز، على أن ينطلق القسط الأوّل سنة 2026 بإنجازموزّعة علىبكلفة تقدّر بنحو، مع برمجة مشاريع إضافية تشمل مختلف ولايات الجمهورية.كما أفاد بأن العمل جارٍ علىلتسجيل مطالب الترشّح وضبط القائمات، بما يضمنواعتمادتكفل. وأشار كذلك إلى السعي لتوفيرتقتنيهبالسعر التفاضلي، لتهيئةلفائدة الفئات محدودة الدخل في عديد الجهات.وعدّد الوزير أبرز محاور سياسة السكن الاجتماعي، وفي مقدّمتها إدخال آليةأولتسهيل تملّك المساكن، وإعادة تفعيل دور، إلى جانب توفير الأراضي بأسعار تفاضلية، وتوسيع برامج البناء المباشر، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وإسناد المساكن والمقاسم لمستحقيها وفق معايير موضوعية.وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة ضرورةفي إنجاز هذا الصنف من المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية بالجودة والسرعة المطلوبتين، في إطار توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلىعبر آليات الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط، وإعادة تفعيل دور الباعثين العقاريين العموميين، وتبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي، معيراعي دخل المستفيد ويُيسّر حياة المتساكنين.كما شدّدت على أنّ، خاصة لفائدة العائلات ضعيفة الدخل، يندرج ضمنالهادفة إلى تكريس الحق في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن وبأثمان تتناسب مع أوضاع ذوي الدخل المحدود والمتوسط.