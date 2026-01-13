Babnet   Latest update 20:38 Tunis

وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير الاسباني الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6966924655d889.35130615_jpehngkilfmqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 19:52
      
استقبل وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، ايزيدرو انطونيو غونزاليس افونسو، والّذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لمملكة اسبانيا بتونس.

ونوه وزير الخارج ،حسب بلاغ إعلامي، بعمق علاقات الصّداقة والتّعاون التي تجمع تونس وإسبانيا وما يربط البلدين من تاريخ مشترك وروابط إنسانيّة وثقافيّة واقتصاديّة متجذّرة وموقع جغرافي مشترك في الفضاء المتوسطي.


ودعا النفطي إلى دفع نسق الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، مُعبّرا في هذا الإطار عن تطلّعه إلى مزيد دفع علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلديْن في مُختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التّعاون الثقافي والأكاديمي والرياضي، بما يدعم جهود التّنمية المشتركة في ظل استعداد البلدين لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 2027.


من جانبه، عبّر السفير الإسباني عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى الجمهورية التونسية، مؤكّدًا عزم إسبانيا على مواصلة دعم علاقات الصداقة والتّعاون والشراكة مع تونس، والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والأوروبي.
saved articles
