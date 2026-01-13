النادي الافريقي يتعاقد رسميا مع الجناح الايسر اسامة بوقرة لمدة موسمين ونصف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69668b26627a27.43402226_eompjhifqklgn.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النادي الافريقي اليوم الثلاثاء عن تعاقده رسميا مع الجناح ايسر اسامة بوقرة لمدة موسمين ونصف.

وسبق للاعب البالغ من العمر 27 سنة اللعب في صفوف الترجي الرياضي والباطن السعودي والاولمبي الباجي وشبيبة القيروان.







يذكر ان النادي الافريقي كان انهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز الثاني برصيد 31 نقطة متاخرا بثلاث نقاط عن الترجي الرياضي المتصدر.

ويحل فريق الاحمر والابيض ضيفا على مستقبل المرسى السبت القادم في اطار الجولة السادسة عشرة.