قفصة: متابعة مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح المزمع إنجازه بمعتمدية القطار

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية قفصة، جلسة عمل استشارية حول انجاز دراسة للآثار البيئية والاجتماعية لمشروع إنتاج مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح بمطقتي القطار الشرقية والعنق التابعتين لمعتمدية القطار.



وتضمنت الجلسة، الملتئمة بإشراف كاتب عام الولاية خليفة الأبيض، عرضا للمشروع الذي ستنفذه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع برنامج التعاون الألماني، ضمن الخطة الوطنية للدولة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول سنة 2030 مقارنة بسنة 2010، والذي يتوقع أن يتحقق من خلال تعزيز إستخدام الطاقات المتجددة وزيادة حصتها في إنتاج الكهرباء الى 35 بالمائة خلال نفس العام.





ووفق نفس العرض، سيمكّن مشروع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد، إضافة إلى خلق فرص عمل مؤقتة مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة الأشغال، وتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعياً.

وذكر المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة المناجم والطاقة بلحسن شيبوب، في مداخلة قدّمها عن بعد خلال الجلسة، أن الدولة التونسية تسعى إلى الترفيع من استقلاليتها الطاقية من خلال ادماج الطاقات المتجددة والذي سيساهم في التقليص من العجز الطاقي والتقليص والذي يبلغ حاليا أقل من 40 بالمائة.

وأضاف أن مشروع إنتاج الكهرباء من خلال طاقة الرياح بمنطقة العنق التابعة لمعتمدية القطار سيكون بطاقة 200 ميغاوات، ويعد مشروعا وطنيا ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، والذي سيشمل في مرحلة اولية منطقتي الطباقة بولاية قبلي (بطاقة انتاج 600 ميغاوات)، وجبل عبد الرحمان بولاية نابل ( بطاقة انتاج 400 ميغاوات)، كمواقع رئيسية مستهدفة، وستعمل الدولة على إضافة مواقع جديدة بكل من القصرين ومدنين وزغوان لتعزيز قدرات البلاد من الطاقة المتجددة.