جندوبة: مزارعو الحبوب والاشجار المثمرة يطالبون بتوفير مادّة الامونيتر خلال الفترة الحالية لضمان حسن نموّ مزروعاتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2ae0d5ccf817.00903661_joenmhgkpqlif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 17:07
      
أعرب عدد من كبير من الفلاحين بولاية جندوبة عن قلقهم المتزايد بسبب خلوّ المخازن من مادة الأمونيتر، وعدم توفّرها في الوقت الذي تحتاجه فيه مزروعاتهم وفي مقدمتها القمح.

وأجمع عدد منهم، في تصريحات متطابقة لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج القمح وغيره من الحبوب مرتبط ارتباطا وثيقا بتوفّر مادة الاومنيتر وخاصة خلال الفترة الاولى التي تشهد فيها النبتة استعداداتها لنموّ متوازن وانتاج وفير.


وأضافوا أن عدم توفر مادة الامونيتر لدى مزودي الجهة بات يهدّد إنتاج الموسم خاصّة وأن كمية التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة خلال الايام العشرة الأولى  مشجعة على الانتاج، غير أن هذا الأمر مرتبط بشكل وثيق بتوفر الاسمدة وفي مقدمتها مادة الأمونيتر.
رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي، أكد بدوره غياب مادة الامونيتر، ودعا إلى توفيرها باعتبارها أهم ضمانات الانتاج، وبدونها لا يمكن الحديث عن "صابة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن كل النباتات على غرار العلف الاخضر، والاشجار المثمرة، والبقول تحتاج إلى مادة الامونيتر في هذه الفترة، وإلى توفير المخزون الاستراتيجي من مواد الأساسية.
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
