البرلمان: اجتماع مجموعة التعاون البرلماني مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

أنتظم اليوم الثلاثاء بقصر باردو، اجتماع مع مجموعة التعاون البرلماني مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.



وبيّن بودربالة، أنّ هذا اللّقاء يندرج في إطار مواصلة تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية، وفق المقاييس المعتمدة التي تضمن حسن التنظيم ونجاعة العمل، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.



وشدّد على أهمية انسجام الرؤى في العلاقات مع الدول الصديقة، مؤكّدا الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعات الصداقة البرلمانية، باعتبارها قوّة اقتراح تساهم في إعداد التصوّرات والبرامج المستقبلية لنشاط مجلس نواب الشعب على الصعيد الخارجي، في إطار معاضدة الدبلوماسية الرسمية.من جهتهم، أبرز النواب أهميّة مزيد تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، من خلال أهداف واضحة وبرامج عمل لمجموعات الصداقة في علاقتها بنظيراتها في مختلف البرلمانات، واعتماد خطة تواصلية ناجعة تضمن استمرارية التنسيق وتبادل المعلومات.كما تطرّقوا إلى الأهمية التي تكتسيها التقارير المتعلقة بالمهام بالخارج، ودورها في توضيح الرؤى وتقييم النتائج، بما يحقق الأهداف المرجوّة من هذه المهمّات، ويساهم في مزيد دعم الدبلوماسية البرلمانية.وتم خلال الاجتماع تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية مع كل من سويسرا والمملكة المتحدة والنرويج وروسيا.