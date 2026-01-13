Babnet   Latest update 18:47 Tunis

بلدية تونس:التأكيد خلال زيارة ميدانية لحي التحرير على القطع من الانتصاب الفوضوي وتوفير بيئة حضرية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696667604eb044.48278507_ljmkhoqfeipng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 18:09 قراءة: 1 د, 23 ث
      
أكد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس لطفي الدشراوي خلال زيارة ميدانية لحي التحرير على القطع التام مع كافة أشكال الانتصاب الفوضوي وتوفير بيئة حضرية نظيفة ومريحة تُسهم في تحسين جودة عيش المواطنين

وتأتي هذه الزيارة، وفق ما أوردته بلدية تونس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الثلاثاء، في إطار مواصلة سلسلة الزيارات التفقدية والمتابعة الميدانية للمنشآت والمرافق البلدية، وشارك فيها متصرفة الدائرة وممثلون عن المجالس المحلية ومصالح الأمن الوطني بالإضافة إلى عدد من الإطارات البلدية المعنية.


وشدّد الكاتب العام خلال زيارته لمقر الدائرة البلدية واطلاعه على سير العمل اليومي ومختلف المصالح، على أهمية تحسين ظروف العمل لفائدة الأعوان والمواطنين على حدّ السواء وضرورة توفير بيئة عمل مريحة وفعّالة تُسهم في رفع جودة الخدمات البلدية.


وتحول الكاتب العام ومرافقوه إلى السوق البلدي بالتحريروأكّد على القطع التام مع كافة أشكال الانتصاب الفوضوي وأهمية فرض النظام والانضباط بالفضاء التجاري بما يحفظ جمالية المكان ويضمن راحة المواطنين والتجار، واستمع إلى مشاغل بعض التجار المنتصبين ومقترحاتهم، في إطار الحرص على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.

وشملت الزيارة أيضا مستودع النظافة بالدائرة، أين تم التأكيد على تخصيص هذا الفضاء حصرياً لإيواء المعدات والآليات البلدية بعيداً عن أي استعمال آخر، ودعا الكاتب العام في هذا الإطار جميع ممثلي المجالس المحلية إلى تعزيز الشراكة والتعاون الفعلي مع مصالح البلدية من أجل خدمة المصلحة العامة وتوفير بيئة حضرية نظيفة ومريحة تُسهم في تحسين جودة عيش المواطنين.

كما تم خلال الزيارة دراسة مقترح إحداث مولد كهربائي بحي الفردوس وحث الدشراوي المصالح المعنية للتسريع في إنجاز هذا المشروع الهام الذي سيساهم في استقرار التزويد بالكهرباء بالمنطقة.
أما بالنسبة لنادي الفروسية بالبلفدير، فقد دعا الكاتب العام إلى ضرورة استغلاله بالشكل الأمثل الذي يعود بالنفع على أكبر عدد ممكن من المواطنين .
