تونس: عدد الوافدين على ملاعب الصولجان يرتفع بـ24 بالمائة خلال سنة 2025

ارتفع عدد الوافدين على ملاعب الصولجان في تونس من حوالي 67 ألف وافد إلى نحو 83 ألف وافد خلال سنة 2025، أي بنسبة نمو ناهزت 24 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفق مؤشرات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.



وتم تقديم هذه المعطيات خلال جلسة عمل انتظمت تحت إشراف وزير السياحة سفيان تقية، خُصصت لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج تطوير سياحة الصولجان وتقييم آفاق هذا المنتوج السياحي الاستراتيجي في دعم السياحة الرفيعة وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية.



ويعكس تزايد الإقبال على ملاعب الصولجان، بحسب وزارة السياحة، الاهتمام المتنامي بهذا المنتوج، إذ بينت المؤشرات ذاتها أن إنفاق سائح رياضة الصولجان يعادل قرابة أربعة أضعاف متوسط الإنفاق السياحي، ما يبرز الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.وتقرر خلال الجلسة، التي شارك في أشغالها عدد من الفاعلين في القطاع من مختلف الولايات، إلى جانب رئيسة الجامعة التونسية للنزل، وممثلين عن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، ورئيس الجامعة التونسية للقولف، ورئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية، وعدد من إطارات الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، تنظيم ملتقى وطني خاص بسياحة الصولجان خلال الأيام القادمة.ومن المنتظر أن يتم خلال هذه التظاهرة عرض خطة عمل واضحة ترتكز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى رفع مختلف العراقيل، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للوجهة التونسية، بما يضمن إحداث نقلة نوعية فعلية في سياحة الصولجان وجعلها رافدًا مستدامًا لدعم القطاع السياحي والتنمية الجهوية.وأكدت الجلسة الدور المحوري والاستراتيجي لسياحة الصولجان في تنويع العرض السياحي الوطني، نظرًا لقدرتها على ضمان طلب مستقر على مدار السنة، وتعزيز تموقع تونس كوجهة سياحية راقية ومتخصصة.وتندرج هذه الجلسة في سياق دولي يشهد نموًا متواصلًا للسياحة الرياضية، حيث تفيد معطيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأن سياحة الصولجان تُعد من بين أسرع القطاعات السياحية نموًا عالميًا، لما تتميز به من قدرة عالية على خلق القيمة المضافة واستقطاب سياح ذوي قدرة إنفاقية مرتفعة ومعدل إقامة أطول.