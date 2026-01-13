Babnet   Latest update 15:40 Tunis

تونس: عدد الوافدين على ملاعب الصولجان يرتفع بـ24 بالمائة خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cdf302f16c108.95365433_iojemkgplhnfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 15:04 قراءة: 1 د, 28 ث
      
ارتفع عدد الوافدين على ملاعب الصولجان في تونس من حوالي 67 ألف وافد إلى نحو 83 ألف وافد خلال سنة 2025، أي بنسبة نمو ناهزت 24 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفق مؤشرات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وتم تقديم هذه المعطيات خلال جلسة عمل انتظمت تحت إشراف وزير السياحة سفيان تقية، خُصصت لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج تطوير سياحة الصولجان وتقييم آفاق هذا المنتوج السياحي الاستراتيجي في دعم السياحة الرفيعة وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية.


ويعكس تزايد الإقبال على ملاعب الصولجان، بحسب وزارة السياحة، الاهتمام المتنامي بهذا المنتوج، إذ بينت المؤشرات ذاتها أن إنفاق سائح رياضة الصولجان يعادل قرابة أربعة أضعاف متوسط الإنفاق السياحي، ما يبرز الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.


وتقرر خلال الجلسة، التي شارك في أشغالها عدد من الفاعلين في القطاع من مختلف الولايات، إلى جانب رئيسة الجامعة التونسية للنزل، وممثلين عن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، ورئيس الجامعة التونسية للقولف، ورئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية، وعدد من إطارات الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، تنظيم ملتقى وطني خاص بسياحة الصولجان خلال الأيام القادمة.

ومن المنتظر أن يتم خلال هذه التظاهرة عرض خطة عمل واضحة ترتكز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى رفع مختلف العراقيل، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للوجهة التونسية، بما يضمن إحداث نقلة نوعية فعلية في سياحة الصولجان وجعلها رافدًا مستدامًا لدعم القطاع السياحي والتنمية الجهوية.

وأكدت الجلسة الدور المحوري والاستراتيجي لسياحة الصولجان في تنويع العرض السياحي الوطني، نظرًا لقدرتها على ضمان طلب مستقر على مدار السنة، وتعزيز تموقع تونس كوجهة سياحية راقية ومتخصصة.

وتندرج هذه الجلسة في سياق دولي يشهد نموًا متواصلًا للسياحة الرياضية، حيث تفيد معطيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأن سياحة الصولجان تُعد من بين أسرع القطاعات السياحية نموًا عالميًا، لما تتميز به من قدرة عالية على خلق القيمة المضافة واستقطاب سياح ذوي قدرة إنفاقية مرتفعة ومعدل إقامة أطول.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321819

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
19°-7
18°-9
16°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026