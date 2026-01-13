Babnet   Latest update 15:40 Tunis

أريانة: دراسة إضافة خُطوط تاكسي جماعي لتعزيز النقل الداخلي

Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 15:40
      
تطرق اعضاء اللجنة الإستشارية الجهوية للنقل بولاية أريانة، خلال اجتماعهم امس الاثنين، الى جملة من المُقترحات المُقدمة من حيث الجدوى والمردُودية، على غرار دراسة إضافة خُطوط تاكسي جماعي، والنظر عدد الرخص الممكن اسنادها، وذلك في إطـار العمل على تعزيز الخطوط الداخلية قصد تسهيل تنقل المواطنين وإستجابة لحاجياتهم المُلحة.

وتم خلال جلسة عمل اعمال اللجنة التى اشرف عليها والي الجهة الـوليـد صنديـد، النظـر في إستكمال الإجراءات المُتعلقة بتدعيم الخطوط الخارجية الرابطـة مـع ولايتي منوبة وتونس وفي مطالب الإنتفاع بقرار إمتياز جبائي لفائدة عدد من أصحاب النقل العمـومي غير المُنتظم للأشخاص، وفق ما ورد بصفحة الولاية الرسمية.

وعبر عدد من مستعملي النقل العمومي من المواطنين لصحفية "وات" بخصوص مقترح إضافة خُطوط تاكسي جماعي، عن أملهم في أن يرافق هذا الإجراء "تطبيق رقابة صارمة لخدمات النقل الجماعي"، واعتبر عدد منهم انّ اغلب اصحاب التاكسي الجماعي "يتجاوزون الحد المسموح في ما يتعلق بعدد الركاب" مشيرين الى "رفض اغلبهم الوصول لنهاية الخط المبرمج، على غرار خط أريانة - سيدي ثابت، وخط اريانة - برج الطويل".
وأكد عدد اخر من المستجوبين على ضرورة "إصلاح الوضع الموجود قبل القيام بإضافة اعداد اخرى من التاكسي الجماعي"، وتحدثت احدى المواطنات عن "الممارسات التي يرتكبها السائقون من سرعة جنونية ومجاوزة ممنوعة وما ما ينجر عنها من فوضى في الطريق"، وهو ما دفع البعض الى رفض اضافة خطوط نقل جماعي على اعتبار أنّ "ولاية أريانة يعمها كتظاظ شديد وإضافة خطوط سيزيد الطين بلة".

وطالب احد المواطنين في تصريحه لصحفية "وات" بالعمل على مشروع النقل الحديدي بين مدينة أريانة ورواد وبرج الطويل وقلعة الأندلس، منتقدا كذلك سلوكات أصحاب التاكسي الجماعي على غرار السياقة في الإتجاه المعاكس وعدم احترام الإشارات الضوئية وغيرها" ، وطالب آخرون بإضافة حافلات عوض التاكسي الجماعي.
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
