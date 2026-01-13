Babnet   Latest update 15:40 Tunis

وزير الشباب والرياضة يشارك في أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69664a6a1dbf96.40710283_jhkpgmfqlneoi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 14:35 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يشارك وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الثلاثاء، وبتكليف من رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة (49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والاجتماع (72) للمكتب التنفيذي للمجلس، المنعقدين بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

و حضر وزير الشباب والرياضة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي حفل اختتام منتدى العاملين في قطاعي الشباب والرياضة في نسخته الثالثة، الذي حمل شعار "نَصنع المستقبل ونُدير الحاضر".

ويهدف هذا المنتدى إلى الإرتقاء بالعاملين بوزارات الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتبنّي منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع مستوى الأداء المؤسسي واستحداث أفكار مبتكرة لتنفيذ فعاليات وبرامج متميزة تخدم قطاعي الشباب والرياضة.
يذكر أن المنتدى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية من 9 إلى 14 جانفي الجاري بمشاركة 18 دولة ممثلة بقيادات وشباب من وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية والإفريقية.
وحظي وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بتكريم من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب, وفق ذات المصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321814

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
19°-7
18°-9
16°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026