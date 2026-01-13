الغرفة التونسية الايطالية للصناعة والتجارة: دعوة للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات التحويلية بإيطاليا خلال مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69664883793506.62723459_nhqkfejoigpml.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة، الثلاثاء، الشركات التونسية الصناعية والتكنولوجية الى ابداء اهتمامها بالمشاركة في الصالون الدولي للصناعات التحويلية (MECSPE 2026)، المزمع تنظيمه من 4 الى 6 مارس 2026، ببولونيا بإيطاليا.



ويعد الصالون، وفق بلاغ صادر عن الغرفة، موعدا هامّا بالنسبة للمهنيين التونسيين، إذ يتيح لهم المجال للنفاذ نحو الاسواق الاوروبية ولقاء مشترين دوليين وبناء شراكات تكنولوجية حول رهانات الصناعة 5.0.







وسيضم هذا المعرض الدولي المتخصص في الميكانيك الدقيقة وعدة قطاعات من الصناعات التحويلية، أكثر من 2100 عارضا، ومن المنتظر أن يستقطب حوالي 70 ألف زائر مهني.





وسيتم بالمناسبة، وفق المصدر ذاته، عرض احدث التكنولوجيات والحلول، التي تسهم في تطوير قطاع الانتاج، كما يشكل الصالون، منذ احداثه سنة 2001، نقطة التقاء اساسية لخبراء القطاع.



