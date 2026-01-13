Babnet   Latest update 14:10 Tunis

القصرين: تسليم وسام الوفاء والتضحية لعائلة شهيد الواجب مروان القادري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69663870bc4923.91239518_fplekqoigjmnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 13:38 قراءة: 2 د, 38 ث
      
تولّى رئيس مؤسسة "فداء"، أحمد جعفر، صباح اليوم الثلاثاء، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تسليم وسام الوفاء والتضحية إلى عائلة شهيد الواجب الملازم بالأمن الوطني مروان القادري، وذلك بمنزله الكائن بحيّ السلام بمدينة القصرين، تكريمًا لتضحياته الجليلة في سبيل حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

وأكد جعفر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه الزيارة تمثّل لحظة اعتزاز وفخر بما قدّمه الشهيد من تضحية وشجاعة وإقدام دفاعًا عن تونس، مبيّنًا أنّه تحوّل إلى منزل الشهيد حاملًا رسالة رمزية باسم الدولة التونسية، وبتكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتسليم وسام الوفاء والتضحية لعائلة شهيد الوطن.


وأوضح أنّ هذه الرسالة تحمل بعدًا معنويًا عميقًا، وتعبّر عن اعتراف الدولة التونسية وتقديرها لتضحيات الشهيد البطل، مشيرًا إلى أنّ الهدف من هذا التكريم هو تثبيت ذكرى الشهداء في الذاكرة الجماعية للتونسيين، وضمان بقائها حيّة وراسخة في أذهان الأجيال القادمة.
وأضاف جعفر أنّ الدولة تلتزم، من خلال مؤسسة "فداء"، بتوفير كل أشكال الرعاية والإحاطة الاجتماعية والصحية والمادية لعائلات الشهداء، مؤكّدًا أنّ عائلة الشهيد مروان القادري تحظى بمتابعة مستمرة وتنسيق محكم على المستويين المركزي والجهوي منذ إحداث المؤسسة، التي تحمل رمز التضحية وشعار الوفاء لكل من قدّموا أرواحهم فداءً لتونس.

وشدّد، في السياق ذاته، على أنّ تونس ستظلّ عصيّة على الإرهاب، بفضل تضحيات رجالها من المؤسستين الأمنية والعسكرية، القادرين على التصدّي لكل التهديدات وحماية أمن البلاد واستقرارها، معتبرًا أنّ هذه الزيارة تمثّل أيضًا فرصة للاستماع إلى مشاغل العائلة والاطلاع على احتياجاتها في إطار منظومة قانونية ومؤسساتية وُضعت خصيصًا لرعاية عائلات الشهداء.
وأشار رئيس مؤسسة "فداء" إلى أنّ ولاية القصرين، قدّمت شهداء في الثورة وفي الحرب ضدّ الإرهاب، وستبقى نموذجًا للصمود والتحدّي، لافتًا إلى انه تمت برمجة جلسات متابعة مع عائلة الشهيد والتنسيق مع والي الجهة للنظر في مختلف المشاغل، بما في ذلك الجوانب المعنوية، من خلال إطلاق اسم الشهيد على أحد الأنهج أو الشوارع أو المؤسسات التربوية، تخليدًا لذكراه.
كما ذكّر جعفر بأنّ الإطار القانوني الجاري به العمل يُمكّن الشهيد من حقوقه كاملة، وكأنه على قيد الحياة، من خلال الترقية برتبتين، ومواصلة الجراية، إضافة إلى جملة من الامتيازات والمنافع لفائدة العائلة، مؤكدًا أنّ الدولة بكل مؤسساتها، لن تنسى أبناءها الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن.
من جهتها، ثمّنت عائلة الشهيد هذه البادرة، وعبّرت عن تقديرها لوقوف الدولة إلى جانبها وحرصها على حفظ كرامة الشهداء وتخليد تضحياتهم.
وقد فارق الشهيد مروان القادري الحياة مساء السبت 3 جانفي 2026 بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، متأثرًا بالجراح البليغة التي أصيب بها خلال مشاركته في عملية أمنية نوعية تمثّلت في ملاحقة مجموعة إرهابية بمحيط سوق مدينة فريانة، حيث أسهم بشجاعته هو ورفاقه في إحباط جريمة ارهابية كانت مدبرة للإرباك والفوضى وفي تحييد أحد العناصر الإرهابية والقضاء على عنصر ثانٍ، قبل أن يرتقي شهيدًا في معركة التصدي للإرهاب والدفاع عن تراب تونس .
والشهيد البطل مروان القادري، في العقد الرابع من عمره، وهو أصيل ولاية سيدي بوزيد ومقيم بمدينة القصرين، وأب لطفلين، التحق بقافلة شهداء المؤسسة الأمنية الذين قدّموا أرواحهم فداء لتونس، مجسّدًا أسمى معاني الإخلاص والتضحية ونكران الذات.

يذكر أن مؤسسة "فداء" هي مؤسسة وطنية تهدف الى الإحاطة المادية والمعنوية والاجتماعية والصحية بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وتعمل على تمكينهم من حقوقهم ودمجهم اقتصاديا من خلال برامج تمويل وقروض ميسرة وتدعم مشاريعهم، مع ضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية اللازمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321812

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
19°-7
19°-9
15°-10
16°-9
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026