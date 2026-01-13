Babnet   Latest update 14:10 Tunis

مناخ: ديسمبر 2025 نسبيا أعلى حرارة مقارنة بالمعدل العادي

بلغ المعدل الشهري لدرجات الحرارة خلال ديسمبر 2025 نحو 13,3 درجات، وهو أعلى من المعدل الموسمي العادي المقدّر بـ 12,5 درجات. ويُظهر ذلك أن شهر ديسمبر 2025 كان، نسبيًا، أعلى حرارة مقارنة بالمعدل المعتاد، وفق النشرة المناخية الأولية لشهر ديسمبر 2025 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

تفاوت كبير في التساقطات بين الجهات


ويُبرز تحليل المعطيات المتعلقة بالتساقطات خلال ديسمبر 2025 تفاوتًا كبيرًا بين مختلف الجهات.

الشمال

سُجّلت كميات أمطار أقل بكثير من المعدلات العادية، حيث تراوحت النسب بين 40 بالمائة في باجة و83 بالمائة في بنزرت مقارنة بالمعدلات المرجعية.

الوسط

شهدت مناطق الوسط تساقطات قريبة من المعدلات العادية للفترة أو أعلى بقليل.

فوائض هامة

سجّلت بعض الجهات فوائض هامّة جدًا، على غرار:

* القصرين: 211 بالمائة
* سيدي بوزيد: 247 بالمائة

وهو ما يعكس حالات مطرية محلية قوية ومكثّفة.

الجنوب والمناطق شبه الصحراوية

تجاوزت كميات الأمطار المعدلات العادية بشكل كبير، مع تسجيل فوائض استثنائية في:

* قفصة: 283 بالمائة
* توزر: 317 بالمائة
* رمادة: 279 بالمائة

وتتسم هذه المناطق بندرة التساقطات، لكنها غالبًا ما تكون مركّزة في فترات قصيرة وكثيفة، وهو ما يفسّر ارتفاع هذه النسب رغم انخفاض المعدلات العادية.

الحصيلة الوطنية

على مستوى مجمل المحطات، بلغ إجمالي كميات الأمطار المسجّلة 1108,3 مليمتر، مقابل معدل عادي قدره 1127,7 مليمتر، أي ما يعادل 98,3 بالمائة من المعدل العادي للفترة.

ورغم التفاوت الكبير بين الجهات، تبقى كميات الأمطار خلال ديسمبر 2025، وطنيًا، قريبة جدًا من المعدل العادي، حيث عوّض الفائض المسجّل في بعض المناطق النقص الحاصل في مناطق أخرى.
