وكالة التعاون الفني: تراجع عدد التونسيين المنتدبين بالخارج خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61d19006d4e556.48390297_fiqljohngkmep.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ عدد المنتدبين التونسيين للعمل بالخارج خلال سنة 2025 حوالي 2902 منتدبًا، مقابل 3650 منتدبًا خلال سنة 2024، وفق الإحصائيات البيانية لنتائج التعاون الفني الصادرة عن الوكالة التونسية للتعاون الفني لسنة 2025.



وتصدّرت ألمانيا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية خلال سنة 2025 بـ647 منتدبًا، تلتها المملكة العربية السعودية بـ358، ثم كندا بـ339، وفرنسا بـ331، وسلطنة عُمان بـ300، تليها قطر بـ183، وإيطاليا بـ139 منتدبًا.







واستأثر قطاع الصحة بأكبر نصيب من الانتدابات بـ1244 إطارًا طبيًا وشبه طبي، أي ما يعادل 43 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم بـ620 منتدبًا (21 بالمائة)، ثم الإدارة بـ214، والأنشطة الثقافية والرياضية بـ192، والصناعة بـ180، تليها السياحة والخدمات بـ156 منتدبًا.





وبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة 27486 متعاونًا، تستحوذ البلدان العربية على 52 بالمائة منهم، مقابل 31 بالمائة بأوروبا و13 بالمائة بكندا.



وأضافت الوكالة أنه في إطار التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب، تم خلال سنة 2025 إيفاد 22 خبيرًا في مجالات متعددة، من بينها النهوض بالصادرات والزراعة والري والصيد البحري، لفائدة بلدان إفريقية وعربية، على غرار التشاد وغينيا وسلطنة عُمان والأردن.



كما تم تنفيذ 12 زيارة دراسية ودورات تدريبية وورشات عمل لفائدة 119 إطارًا من البلدان الإفريقية والعربية، مكّنتهم من تبادل التجارب وتطوير المهارات بالاعتماد على التجربة التونسية في مجالات تنموية مختلفة وذات أولوية.



وأشارت الوكالة إلى مواصلة متابعة تنفيذ 4 مشاريع في إطار التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية في مجالات تشمل التجارة والأمن الغذائي ورقمنة الخدمات المالية والفلاحة، لفائدة كل من غينيا والتشاد وجيبوتي وسلطنة عُمان والأردن، بالتعاون مع مؤسسات تونسية. كما تم الانطلاق في تنفيذ مشروع في مجال الألبان لفائدة سلطنة عُمان، وآخر في زراعة القمح والحمضيات لفائدة الأردن.

واستأثربأكبر نصيب من الانتدابات بـطبيًا وشبه طبي، أي ما يعادلمن مجموع الانتدابات، يليهبـ(21 بالمائة)، ثمبـ، وبـ، وبـ، تليهابـوبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة، تستحوذ البلدان العربية علىمنهم، مقابلبأوروبا وبكندا.وأضافت الوكالة أنه في إطار، تم خلال سنة 2025 إيفادفي مجالات متعددة، من بينها النهوض بالصادرات والزراعة والري والصيد البحري، لفائدة بلدان إفريقية وعربية، على غراركما تم تنفيذودورات تدريبية وورشات عمل لفائدةمن البلدان الإفريقية والعربية، مكّنتهم من تبادل التجارب وتطوير المهارات بالاعتماد على التجربة التونسية في مجالات تنموية مختلفة وذات أولوية.وأشارت الوكالة إلى مواصلة متابعة تنفيذفي إطار التعاون الثلاثي معفي مجالات تشمل التجارة والأمن الغذائي ورقمنة الخدمات المالية والفلاحة، لفائدة كل من، بالتعاون مع مؤسسات تونسية. كما تم الانطلاق في تنفيذ مشروع فيلفائدة سلطنة عُمان، وآخر فيلفائدة الأردن.