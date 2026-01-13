"الموجز في مستجدات القضاء الاداري" عنوان العدد الاول من النشرية الالكترونية الاخبارية للمحكمة الادارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5edbbc82d07e07.29613814_nhlqmfepkjgoi.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت، المحكمة الادارية، العدد الاول من نشريتها الالكترونية الاخبارية "الموجز في مستجدات القضاء الاداري".



ويندرج هذا الاصدار الجديد في اطار انفتاح المحكمة الادارية على محيطها وتعزيز تواصلها مع مختلف المتداخلين في الشأن القضائي.







وتتضمن النشرية مستجدات نشاط المحكمة ومختارات من فقه قضاء المحكمة ومقتطفات من قرارات مادة توقيف التنفيذ فضلا عن لمحة احصائية عن نشاط المحكمة.





وفي اطار انخراطها في مسار التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المتقاضين وتعزيز مبدأ الشفافية، انطلقت المحكمة الادارية، مؤخرا، في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.



وتم في هذا الاطار، دعم البنية التحتية الرقمية للمحكمة الادارية بمختلف فروعها من خلال توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الاعلامية الضرورية لمواكبة هذا التحول الرقمي.

