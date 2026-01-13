Babnet   Latest update 14:10 Tunis

وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشحات لبرنامج المنح المشتركة اليونسكو/جمهورية الصين الشعبية- السور العظيم 2027/2026

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 14:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وجمهورية الصين الشعبية أعلنتا عن فتح باب الترشح لبرنامج المنح المشتركة اليونسكو/جمهورية الصين الشعبية-السور العظيم 2026-2027.

ولفتت بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ان هذه المنح موجهة للطلبة من مختلف أنحاء العالم للدراسة في جامعات الصين وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي من خلال دعم الطلاب المتميزين وتحفيزهم على الانضمام إلى مجتمع أكاديمي حيوي ومتعدد الثقافات.


وأضاف البلاغ ان هذا البرنامج يمنح الفرصة لـ 75 طالبا في الدراسات الجامعية والدراسات العليا لمتابعة دراستهم لمدة تتراوح بين سنة واحدة بالنسبة لبرنامج الباحث الزائر أو من 2 إلى 5 سنوات (بالنسبة لبرنامج الماجستير أو الدكتوراه بإحدى الجامعات الصينية) (لغة الدراسة الانقليزية أو الصينية).


وتشمل المنحة العديد من المجالات الأكاديمية على مستوى الإجازة الماجستير والدكتوراه، سواء في التخصصات العلمية أو الأدبية وتغطي مجموعة من التكاليف، بما في ذلك الرسوم الدراسية، الإقامة والتأمين الصحي، وبدل شهري يعين الطلاب على التكيف مع الحياة اليومية في الصين.

وقد حدد يوم 21 جانفي الجاري كآخر أجل لإرسال ملف الترشح لهذا البرنامج إلى البريد الإلكتروني التالي: dgci.dcm.mesrs@mesrs.tn،
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321802

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
19°-7
19°-9
15°-10
16°-9
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026