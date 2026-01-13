وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشحات لبرنامج المنح المشتركة اليونسكو/جمهورية الصين الشعبية- السور العظيم 2027/2026

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وجمهورية الصين الشعبية أعلنتا عن فتح باب الترشح لبرنامج المنح المشتركة اليونسكو/جمهورية الصين الشعبية-السور العظيم 2026-2027.



ولفتت بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ان هذه المنح موجهة للطلبة من مختلف أنحاء العالم للدراسة في جامعات الصين وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي من خلال دعم الطلاب المتميزين وتحفيزهم على الانضمام إلى مجتمع أكاديمي حيوي ومتعدد الثقافات.



وأضاف البلاغ ان هذا البرنامج يمنح الفرصة لـ 75 طالبا في الدراسات الجامعية والدراسات العليا لمتابعة دراستهم لمدة تتراوح بين سنة واحدة بالنسبة لبرنامج الباحث الزائر أو من 2 إلى 5 سنوات (بالنسبة لبرنامج الماجستير أو الدكتوراه بإحدى الجامعات الصينية) (لغة الدراسة الانقليزية أو الصينية).وتشمل المنحة العديد من المجالات الأكاديمية على مستوى الإجازة الماجستير والدكتوراه، سواء في التخصصات العلمية أو الأدبية وتغطي مجموعة من التكاليف، بما في ذلك الرسوم الدراسية، الإقامة والتأمين الصحي، وبدل شهري يعين الطلاب على التكيف مع الحياة اليومية في الصين.وقد حدد يوم 21 جانفي الجاري كآخر أجل لإرسال ملف الترشح لهذا البرنامج إلى البريد الإلكتروني التالي: dgci.dcm.mesrs@mesrs.tn،