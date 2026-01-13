علي العابدي "تتويجي في استفتاء "وات" أفضل لاعب تونسي حافز لمواصلة العمل وأملي أن نصل إلى الدور الثاني في المونديال القادم"

أعرب المدافع الدولي التونسي لنادي نيس الفرنسي علي العابدي عن امتنانه العميق لكل من صوت له واختاره أفضل لاعب كرة قدم تونسي للمرة الثانية على التوالي في استفتاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" الذي تم الإعلان عن نتائجه يوم الخميس الماضي.



وقال العابدي في تصريح لـ"وات" "أود أن أتوجه بخالص الشكر لكل من آمن بقدراتي وساندني ووقف إلى جانبي. هذا التتويج أسعدني للغاية، فهو يجسد ثمرة جهد متراكم على مدى سنوات ويشكل في الوقت نفسه حافزا معنويا يدفعني لمواصلة العمل بما يساعدني على الارتقاء بأدائي ويمنحني شعورا بالرضا عن نفسي ويتيح لي فرصة تشريف بلادي تونس والفريق الذي أحمل ألوانه".



وتابع "على الصعيد الشخصي، يحملني هذا التتويج مسؤولية أكبر، إذ يضعني أمام تحدي تطوير قدراتي التي أهلتني لنيل جائزة أفضل لاعب إلى جانب العمل على تصحيح الأخطاء التي أقوم بها بما ينعكس بشكل إيجابي على مردودي".وفي تقييمه لموسمه الأول مع نادي نيس الذي انضم إليه في سبتمبر 2024، أكد علي العابدي لـ"وات" أن هذه التجربة تنطوي على أهمية كبيرة بعد سنوات من العمل المستمر والسعي لتحقيق طموحه في اللعب بالبطولات الأوروبية الكبرى. وقال في هذا السياق "موسمي الأول مع نيس كان ناجحا، إذ تمكنت من تسجيل أهداف وصناعة عدة تمريرات حاسمة. أعتقد أني كنت لاعبا فعالا في المباريات التي شاركت فيها وهو ما يحفزني على الاجتهاد أكثر. هذا الأداء رفعني إلى مستوى أعلى وعزز أهدافي الشخصية التي أسعى إلى تحقيقها سواء من خلال الحصول على تتويجات فردية أو جماعية مع الفريق".وأوضح أن العبرة التي استخلصها خلال السنوات الأخيرة وخصوصا في العام الماضي، تتمثل في أهمية الانضباط الذاتي مشددا على أنه في عالم كرة القدم المحترفة يجب أن يكون اللاعب صارما مع نفسه وأن يتحلى بالجدية إذا كانت لديه حقا طموحات كبيرة مبينا أنه حرص على الالتزام بهذا المبدأ سواء داخل الملعب أو خارجه الأمر الذي ساعده على الوصول إلى المستوى الذي هو عليه اليوم وفق تعبيره.ومن جهة أخرى، أشار علي العابدي إلى أن عقده مع نادي نيس يمتد لعام ونصف إضافي وأن لديه طموحات وأهداف أخرى يسعى إلى تحقيقها. وأضاف "أشعر بالارتياح التام في النادي وكذلك حال عائلتي، كما أحظى بمحبة الجميع، وهي أمور أعتبرها هامة جدا، إذ إن الاستقرار يمنح اللاعب القدرة على أن يكون أكثر فعالية مع فريقه ومع المنتخب، وهذا ما أعيشه حاليا".ومنذ بداية مسيرته، أكد الظهير الأيسر الدولي التونسي أنه كان يضع نجاح مشروعه الرياضي على رأس أولوياته قبل التفكير في الجانب المالي مشيرا إلى أنه عندما ينجح المسار الرياضي تأتي المكافآت المالية تلقائيا. وأضاف "أعتقد أن أمامي متسع من المجال لمزيد التقدم في مسيرتي، وحاليا أنتهج مبدأ التدرج مرحلة بعد أخرى".وحول رهان المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة، أكد العابدي لـ"وات" أن للمونديال طابعه الخاص وتحضيراته المختلفة قائلا "أعتبر نفسي محظوظا بالمشاركة في مونديال قطر 2022، وأتطلع لأن يحالفني الحظ مجددا لخوض تجربة أخرى في نسخة 2026. شخصيا، أرى أن وجود مسابقة كبيرة في نهاية الموسم الرياضي على غرار كأس العالم، يحفز اللاعب أكثر على الحفاظ على جاهزيته وحضوره البدني حتى يكون في أتم الاستعداد عند موعد المنافسة المرتقب".وأكد أن طموحاته في مونديال الصيف المقبل، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والذي سيخوضه منتخب "نسور قرطاج" ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي الثاني، تتمثل في المساهمة في تحقيق حلم الجماهير التونسية بالوصول إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم التونسية مبينا أنه يتعين تغليب المصلحة الجماعية وتوحيد الجهود نحو بلوغ هذا الهدف أولا قبل التفكير في الإنجازات الفردية.وختم قائلا "أجدد شكري لكل من منحني صوته وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وأن يحمل ما تبقى من الموسم نتائج أفضل لفريقي من تلك التي حققها في بدايته باعتبار أن الغاية الأولى تبقى الحصول على مراكز متقدمة. عاشت تونس".وكان علي العابدي (32 عاما) فاز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم تونسي لسنة 2025 خلال النسخة الرابعة عشرة لاستفتاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء بعدما تحصل على المركز الاول ب466 نقطة متقدما على حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي الانقليزي صاحب المرتبة الثانية ب458 نقطة ومنتصر الطالبي محترف لوريون الفرنسي الذي حل ثالثا ب341 نقطة.وخلال موسمي 2024-2025 و2025-2026، خاض العابدي 40 مباراة مع فريقه نيس، سجل 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، في حين لعب مع المنتخب التونسي طوال هذه الفترة 16 مقابلة، اقترنت بتسجيله 5 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة.