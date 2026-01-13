البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة – الجولة الخامسة: النتائج الكاملة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الخامسة والأخيرة ضمن الدور الأوّل من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة المقامة بقصر الرياضة بالمنزه:



المجموعة الأولى





الاثنين 12 جانفي 2026



* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي: 3-0



* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري: 0-3



الأحد 11 جانفي 2026



* الترجي الرياضي – نادي قطر القطري: 3-2

* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0



السبت 10 جانفي 2026



* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0

* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3



الجمعة 9 جانفي 2026



* السيب العماني – الترجي الرياضي: 0-3

* نادي قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0



الخميس 8 جانفي 2026



* وفاق تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3

* السيب العماني – نادي قطر القطري: 2-3



الترتيب



* الترجي الرياضي: 11 نقاط – 4 مباريات

* نادي قطر القطري: 9 نقاط – 4 مباريات

* السويحلي الليبي: 6 نقاط – 4 مباريات

* السيب العماني: 4 نقاط – 4 مباريات

* وفاق تاجنانت الجزائري: 0 نقاط – 4 مباريات



المجموعة الثانية

الاثنين 12 جانفي 2026



* النجم الساحلي – مجيس العماني: 2-3

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية: 3-0

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي: 0-3



الأحد 11 جانفي 2026



* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي: 2-3

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0



السبت 10 جانفي 2026



* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1

* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0



الجمعة 9 جانفي 2026



* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1



الخميس 8 جانفي 2026



* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0



الترتيب



* النجم الساحلي: 14 نقطة – 5 مباريات

* الاتحاد الليبي: 11 نقطة – 5 مباريات

* المحرق البحريني: 9 نقاط – 5 مباريات

* الشرطة القطري: 6 نقاط – 5 مباريات

* مجيس العماني: 5 نقاط – 5 مباريات

