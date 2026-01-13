البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة – الجولة الخامسة: النتائج الكاملة والترتيب
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الخامسة والأخيرة ضمن الدور الأوّل من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة المقامة بقصر الرياضة بالمنزه:
المجموعة الأولى
الاثنين 12 جانفي 2026
* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي: 3-0
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري: 0-3
الأحد 11 جانفي 2026
* الترجي الرياضي – نادي قطر القطري: 3-2
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0
السبت 10 جانفي 2026
* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0
* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3
الجمعة 9 جانفي 2026
* السيب العماني – الترجي الرياضي: 0-3
* نادي قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0
الخميس 8 جانفي 2026
* وفاق تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – نادي قطر القطري: 2-3
الترتيب
* الترجي الرياضي: 11 نقاط – 4 مباريات
* نادي قطر القطري: 9 نقاط – 4 مباريات
* السويحلي الليبي: 6 نقاط – 4 مباريات
* السيب العماني: 4 نقاط – 4 مباريات
* وفاق تاجنانت الجزائري: 0 نقاط – 4 مباريات
المجموعة الثانيةالاثنين 12 جانفي 2026
* النجم الساحلي – مجيس العماني: 2-3
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية: 3-0
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي: 0-3
الأحد 11 جانفي 2026
* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي: 2-3
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0
السبت 10 جانفي 2026
* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1
* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0
الجمعة 9 جانفي 2026
* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1
الخميس 8 جانفي 2026
* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0
الترتيب
* النجم الساحلي: 14 نقطة – 5 مباريات
* الاتحاد الليبي: 11 نقطة – 5 مباريات
* المحرق البحريني: 9 نقاط – 5 مباريات
* الشرطة القطري: 6 نقاط – 5 مباريات
* مجيس العماني: 5 نقاط – 5 مباريات
* القوات الفلسطينية: 0 نقاط – 5 مباريات
