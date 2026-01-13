Babnet   Latest update 09:49 Tunis

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة – الجولة الخامسة: النتائج الكاملة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الخامسة والأخيرة ضمن الدور الأوّل من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة المقامة بقصر الرياضة بالمنزه:

المجموعة الأولى


الاثنين 12 جانفي 2026

* الترجي الرياضيالسويحلي الليبي: 3-0

* وفاق تاجنانت الجزائرينادي قطر القطري: 0-3

الأحد 11 جانفي 2026

* الترجي الرياضي – نادي قطر القطري: 3-2
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0

السبت 10 جانفي 2026

* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0
* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3

الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي: 0-3
* نادي قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0

الخميس 8 جانفي 2026

* وفاق تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – نادي قطر القطري: 2-3

الترتيب

* الترجي الرياضي: 11 نقاط – 4 مباريات
* نادي قطر القطري: 9 نقاط – 4 مباريات
* السويحلي الليبي: 6 نقاط – 4 مباريات
* السيب العماني: 4 نقاط – 4 مباريات
* وفاق تاجنانت الجزائري: 0 نقاط – 4 مباريات

المجموعة الثانية

الاثنين 12 جانفي 2026

* النجم الساحليمجيس العماني: 2-3
* المحرق البحرينيالقوات الفلسطينية: 3-0
* الشرطة القطريالاتحاد الليبي: 0-3

الأحد 11 جانفي 2026

* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي: 2-3
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0

السبت 10 جانفي 2026

* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1
* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0

الجمعة 9 جانفي 2026

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1

الخميس 8 جانفي 2026

* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0

الترتيب

* النجم الساحلي: 14 نقطة – 5 مباريات
* الاتحاد الليبي: 11 نقطة – 5 مباريات
* المحرق البحريني: 9 نقاط – 5 مباريات
* الشرطة القطري: 6 نقاط – 5 مباريات
* مجيس العماني: 5 نقاط – 5 مباريات
* القوات الفلسطينية: 0 نقاط – 5 مباريات
